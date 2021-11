Faits saillants et résultats de la NBA : matchs d’aujourd’hui, 16 novembre

WASHINGTON WIZARDS 105 – PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS 100

Malgré l’entrée des Wizards en leader de l’Est et leur sortie par le même chemin, jeu difficile. Les Pélicans, l’une des pires équipes de la conférence adverse, leur ont fait payer cher, et seuls les nerfs d’être en mesure de gagner pouvaient le faire avec ceux de Willie Green. Les locaux n’ont pas terminé jusqu’à la dernière bande de la réunion. La Nouvelle-Orléans a été sans but dans quatre des cinq dernières minutes et cela les a tués. Ingram, qui a atteint 31 ans, progresse mais ce n’est pas suffisant sans Williamson. Willy, pas de minutes.

PORTLAND TRAIL BLAZERS 118 – RAPTORS DE TORONTO 113

Un panier de McCollum et une passe décisive de McCollum à Nance ont condamné le match en faveur des Blazers, dans lequel Lillard a joué ce soir. Entre les deux en dehors de Portland, ils ont ajouté 53 points. L’équipe a remporté six de ses sept matchs à domicile.

ATLANTA HAWKS 129 – ORLANDO MAGIC 111

Journée tranquille pour les Hawks contre un Magic qui ne constitue pas une menace. Cole Anthony a terminé avec 29 points stériles dans le match nul d’Orlando, qui a perdu chaque quart de la nuit.

NEW YORK KNICKS 92 – INDIANA PACERS 84

Les Pacers ont perdu à cause d’un terrible quatrième quart-temps au cours duquel ils se sont retrouvés avec seulement dix points. Avec cela, les Knicks reprennent un peu le pouls, puisqu’ils avaient perdu cinq des sept derniers matchs. Quickley et Walker en ont ajouté 16 chacun.

PISTONS DETROIT 107 – ROIS DE SACRAMENTO 129

Victoire retentissante des Kings au moment où leur entraîneur, Luke Walton, commençait à être sérieusement remis en cause. Six joueurs au-dessus de quinze points, avec Buddy Hield couronnant 22, ont ajouté beaucoup plus que les Pistons, qui n’ont remporté que trois matchs.

MINNESOTA TIMBERWOLVES 96 – SOLEILS DE PHOENIX 99

Les Suns ont donné plusieurs occasions aux Wolves, qui ont explosé deux triples pour gagner et égaliser, et n’ont toujours pas donné aux locaux de l’emporter. Ayton est revenu avec un double-double et Booker menait avec 29 points. Phoenix est deuxième à l’Ouest.

OKLAHOMA CITY THUNDER 90 – MIAMI HEAT 103

Tyler Herro est toujours un bon outil pour ces Heat améliorés, tous deux à égalité. Le gardien a terminé avec 26 points sa performance à Oklahoma City.

CAVALIERS DE CLEVELAND 92 – CELTIQUES DE BOSTON 98

Rubio marque 26 de ses 28 points dans une autre excellente seconde mi-temps, mais les 6 buts consécutifs de Schroder dans la dernière minute et demie donnent la victoire à Boston. Lire la chronique.

MEMPHIS GRIZZLIES 132 – FUSÉES HOUSTON 106

Houston signe un autre match catastrophique qui laisse le choix aux minutes habituelles. Dans ces Garuba et Aldama, amis et novices, ont été mesurés. Lire la chronique.

LOS ANGELES LAKERS 103 – CHICAGO BULLS 121

Match sans histoire entre une équipe gentleman et une autre qui sans LeBron ne semble pas bien grave. Performance impressionnante de DeRozan, avec 38. Davis, expulsé. Lire la chronique.

DALLAS MAVERICKS 111 – DENVER NUGGETS 101

Les Mavs ont battu les Nuggets lors d’une nuit au cours de laquelle Porzingis a affronté Jokic face à face et a réussi à diriger l’équipe texane. Lire la chronique.