Faits saillants et résultats de la NBA : matchs d’aujourd’hui, 2 janvier

UTAH JAZZ 116 – GOLDEN STATE GUERRIERS 123

Même la queue est tout taureau, comme diraient les classiques. Les Warriors se sont battus jusqu’au bout pour cette victoire, très difficile sur un court chaud et contre l’un de leurs poursuivants immédiats, et ils ont triomphé. Un bon dernier quart-temps où la défense du Jazz a été débordée a valu à l’équipe de Kerr, qui reste le leader solo de la compétition. Curry a été rejoint par trois attaquants, Wiggins et Porter en plus d’Iguodala, qui a réussi le triple avec lequel l’équipe a condamné le concours, pour sortir au sommet de l’Utah. Il reste déjà trois matchs à l’extérieur entre ces deux équipes, qui continueront à se battre pour être les premières de la phase régulière de la saison.

BROOKLYN NETS 116 – LOS ANGELES CLIPPERS 120

Les Clippers ont quitté Brooklyn avec une victoire au mérite. Ils sont arrivés avec de nombreuses victimes et sont repartis avec joie. Bledsoe (27) a donné le plus gros avec son match. Harden (34) et Durant (28), ce dernier très critique à l’égard des performances de ses coéquipiers, n’ont pas suffi à s’imposer.

WASHINGTON WIZARDS 119 – CHICAGO BULLS 120

Et DeMar DeRozan l’a encore fait. Il est le premier joueur à remporter un triple vainqueur deux soirs de suite, personne n’a fait une chose aussi folle dans l’histoire de la NBA. Le joueur a décoché le deuxième coup de poignard aux Wizards, qui ont promis d’être satisfaits d’un tir de Kyle Kuzma qui n’a finalement abouti à rien.

PISTONS DETROIT 117 – EPERONS SAN ANTONIO 116

Et Sadiq Bey était le héros sur le court des Pistons, valant la double redondance. Dans le cas de ce match, tout s’est joué en prolongation. Pour Detroit, ce n’est que la sixième victoire de la saison et ils ont dû l’ajouter comme la plus difficile. Les Spurs, méconnaissables à d’autres époques de la NBA, en ont perdu trois de suite.

HOUSTON ROCKETS 111 – DENVER NUGGETS 124

Entre Jokic (24 ans) et Campazzo (22 ans), ils ont détruit les Rockets, avec de nombreuses tensions internes, lors du match qui les oppose samedi soir. Jalen Green, numéro deux de la Draft 2021, pouvait s’afficher en contribuant 29 points, mais cela n’a servi à rien à l’équipe texane.

MILWAUKEE BUCKS 136 – PÉLICANS DE LA NOUVELLE ORLÉANS 113

L'Espagnol Willy Hernangómez a débuté comme titulaire. Hayes a fini par jouer plus que lui pour égaler la puissance d'Antetokounmpo, qui menait très confortablement.