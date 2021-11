Faits saillants et résultats de la NBA : matchs d’aujourd’hui, 22 novembre

Chicago Bulls 109-New York Knicks 103

Les Chicago Bulls sont toujours en forme. La franchise de l’Illinois a battu les Knicks de New York (109-103) et mène la Conférence Est avec les Brooklyn Nets : les deux équipes ont une fiche de 12-5. Ceux de la Grosse Pomme, pour leur part, sont toujours en pleine lutte, dans les positions de play-in après une séquence de saison instable où ils n’ont remporté que quatre matchs sur les dix derniers. DeMar DeRozan était le meilleur buteur avec 31 points pour certains Bulls qui n’avaient pas de Vucevic : le centre vient de sortir de l’isolement marqué par les protocoles anti-COVID, bien qu’il n’y ait toujours pas de date de retour. Coby White a connu son meilleur match depuis son retour en raison d’une blessure avec 14 points et un 3/6 du triple. Les 34 points de Julius Randle étaient insuffisants pour les Knicks.

Phoenix Suns 126-Nuggets de Denver 97

Phoenix Suns ne perd pas la piste des Golden State Warriors. La franchise d’Arizona bat les Denver Nuggets (126-97) et enchaîne sa 12e victoire consécutive : c’est la meilleure séquence ouverte de la NBA. Ils ajoutent 13 victoires en 16 matchs et ne sont qu’à un match et demi de ceux de La Bahía. Un combat très intéressant entre deux des équipes qui font le meilleur basket jusqu’à présent cette année. Les Suns n’ont pas eu beaucoup de mal à se débarrasser d’un Nuggets orphelin sans Murray et Jokic : au premier quart-temps, ils avaient déjà marqué 48 points. A partir de là, tout était plus facile. Deandre Ayton a tiré jusqu’à 21 points et 8 rebonds. Campazzo a joué 27 minutes et a atteint 8 points et 2 passes décisives.

Pistons de Détroit 116-Lakers de Los Angeles 121

Du sang à Detroit : LeBron, éjecté après avoir frappé Stewart. La star des Lakers a été expulsée du match que les Lakers ont remporté ce matin contre les Pistons après avoir frappé Isaiah Stewart au visage avec son coude. Lisez les nouvelles ici.

Golden State Warriors 119-Toronto Raptors 104

Pluie torrentielle à San Francisco. Golden State Warriors, leader de l’Ouest, claque les Raptors de Toronto avec 22/45 du triple. Wiggins et Poole se sont transformés en Curry. Lire la chronique ici.