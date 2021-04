Faits saillants et résultats du match NBA: aujourd’hui 19 avril

CHARLOTTE HORNETS 109 – BLAZERS PORTLAND TRAIL 101

Terry Rozier (34 + 10 + 8) a mené les Hornets à la victoire contre les Blazers qui ne gagnent toujours pas l’avantage nécessaire sur les Mavericks pour échapper à l’incendie de la septième place à l’Ouest. Les locaux ont balayé au premier quart et ils ont ensuite su contenir la fureur d’un rival qui n’avait pas son témoin, Damian Lillard, ce jour-là.

ORLANDO MAGIC 110 – FUSÉES HOUSTON 114

Christian Wood (25 + 10) était le meilleur des Rockets à Orlando. Les Texans ont pu se régaler d’un match qui ne compte pour rien des deux côtés. Les Magic ont déjà perdu deux fois plus de matchs à domicile, vingt, de ceux qu’ils ont gagnés, dix.

TORONTO RAPTORS 112 – OKLAHOMA CITY THUNDER 106

Chris Boucher (31 ans) n’était pas seulement le meilleur homme des Raptors, c’est aussi lui qui a condamné avec un triple le duel contre le Thunder qui a combattu à Tampa Bay. Les Canadiens s’accrochent à leurs options.

ATLANTA HAWKS 129 – INDIANA PACERS 117

Trae, avec 34 points et 11 passes décisives, et Clint, avec 25 et 24 rebonds, mènent les Hawks dans une victoire assaisonnée d’une déclaration d’intention. Lisez la chronique.

NEW YORK KNICKS 122 – PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS 112

La star des Knicks a battu les Pélicans dans un duel que les hommes de Stan Van Gundy n’ont pas réussi à fermer. Sion s’éloigne de la bonne zone. Lisez la chronique.

MIAMI HEAT 109 – FILETS BROOKLYN 107

Kevin Durant s’est blessé à la cuisse gauche seulement quatre minutes après le début du match. Adebayo a marqué le coup gagnant pour le Heat. Lisez la chronique.

DALLAS MAVERICKS 107 – LES ROIS DU SACRAMENT 121

Dallas relance Sacramento, qui a eu neuf défaites consécutives, et est extrêmement compliqué. Bon jeu de Doncic, mauvaise performance de Porzingis. Lisez la chronique.

LOS ANGELES CLIPPERS 124 – MINNESOTA TIMBERWOLVES 105

Les Angelenos, qui avaient encore une fois Kawhi Leonard, ont balayé leur rival entre les deuxième et troisième quarts. Mauvais jeu pour Ricky et Juancho. Lisez la chronique.