Faits saillants Malmö-Chelsea et buts de la phase de groupes de la Ligue des champions

11/02/2021

Le à 22:58 CET

Arnau montserrat

Le champion a battu à moitié gaz en Suède. Pour Chelsea, il suffisait d’un but de Ziyech pour battre Malmö au minimum (0-1) et sceller un demi-ticket pour le deuxième tour. L’autre médium pourrait être signé, virtuellement, par la Juventus s’il bat le Zenit ce soir. Les deux joueront pour la tête lors des deux dernières journées de la phase de groupes.

TORT

CHE

Malmö

Dahlin ; Anel, Nielsen, Brorsson ; Berget (Larsson 86′), Sergio Peña (Lewicki 58′), Innocent, Nanasi (Nalic 74′), Rieks (Olsson 58′); Rakip (Birmancevic 86′), Colak.

Chelsea

Mendy ; Christensen, Thiago SIlva, Rüdiger ; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Marcos Alonso ; Ziyech (Barkley 74′), Hudson-Odoi (Pulisic 74′) ; Havertz.

Arbitre

Félix Brych. (Allemagne) TA : Thiago Silva (69′), Loftus-Cheek (80′).

Tuchel a déplacé l’équipe et a donné des minutes à des joueurs moins communs avec d’autres partants. Mais bien sûr, avec le gabarit qu’ont les « bleus », pour voir qui ose dire qu’ils étaient des remplaçants. Chelsea a dominé la possession avec jusqu’à 75% mais il lui manquait la dernière passe, le dernier dribble, le dernier tir pour dénouer un match qui a atteint la pause sans but.

Marcos Alonso était l’un des plus actifs pour les Londoniens. Beaucoup de stages offensifs, quelques tirs et une infinité de centres perdus qui n’arrivaient pas à trouver le meilleur attaquant. Malmö avait aussi le sien. Colak, au bord de la pause, a réussi un tir de volée qui a léché le long bâton du but de Mendy. Un sérieux avertissement.

Pour éviter plus, Chelsea est sorti sous la forme d’un coup de vent en seconde période et une combinaison du dernier coup de Hudson-Odoi, Havertz et Ziyech a ouvert la boîte. Un objectif vital pour éviter la nervosité à la fin. C’est le premier but de la saison pour le Marocain.

Au fil des minutes, il est apparu comme une figure de Dahlin. Le gardien de Malmö a tout sorti. Le plus clair, un heads-up avec Havertz que le joueur allemand n’a pas non plus su définir de la meilleure des manières. Il n’a pas non plus pressé le set de Tuchel pour plus.

Le résultat allait bien pour eux et l’équipe suédoise n’a généré pratiquement aucun danger. Mendy a vécu comme un spectateur plus la seconde mi-temps. Si la Juventus bat le Zenit ce soir, Chelsea sera désormais pratiquement qualifié.