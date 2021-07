Faits saillants notables de la discussion « The B Word »

Certains des plus grands noms de l’industrie de la cryptographie ont partagé la vedette lors de la conférence The B Word. La liste comprend le PDG de Tesla, Inc. (NASDAQ : TSLA), Elon Musk, a Square, Inc. (NYSE : SQ) et le PDG de Twitter, Inc. (NYSE : TWTR), Jack Dorsey et Cathie Wood de Arche Invest. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de certains des principaux points à retenir de chaque participant.

Elon Musk

« Penser à l’argent pendant longtemps »

Elon Musk a déclaré qu’il “pense à l’argent depuis longtemps”. Vous avez certainement beaucoup d’expérience en transfert d’argent en tant que co-fondateur de PayPal, qui a été conçu pour transférer des fonds en temps réel. Mis à part PayPal, l’argent a tendance à se déplacer lentement car il existe “dans une série de bases de données hétérogènes”, a-t-il déclaré. En tant que tel, le transfert d’argent d’un bout du monde à l’autre peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables, voire plus. Le système financier existant souffre également de failles de sécurité. Musk a ajouté :

Je pense qu’il est logique de soutenir quelque chose qui améliore la qualité des informations avec lesquelles nous menons l’économie, et Bitcoin est un candidat pour cela.

Les taux d’intérêt négatifs me rendent fou

Les taux d’intérêt négatifs de l’Europe “me rendent fou” car cela signifie que les soldes bancaires de Tesla signifient que “nous les payons pour conserver notre argent”. En règle générale, si l’inflation se propage à 2 % et que les intérêts sur les liquidités rapportent un rendement de 1 %, alors le détenteur n’est en baisse que de 1 %. Mais si l’inflation est de 2 % et que Tesla est obligée de payer 2 % supplémentaires en raison des taux d’intérêt, il est « insensé » que l’argent disparaisse essentiellement.

“Je déteste vraiment le gouvernement”

Musk a un message simple pour les nombreuses personnes qui se considèrent anti-entreprises mais pro-gouvernementales. En réalité, le gouvernement est la « plus grande entreprise de toutes » avec un « monopole sur la violence ». Il ajouta:

Donc, si vous n’aimez pas les entreprises, vous devriez vraiment détester les gouvernements.

Ce n’est pas la première fois que Musk assimile les gouvernements aux entreprises. Fin 2020, il a déclaré que le rôle du gouvernement dans la promotion du développement économique devrait être similaire à celui d’un “arbitre”. Le problème est que, à bien des égards, les gouvernements veulent être « l’arbitre » et « un acteur sur le terrain ».

Cathy Bois

‘J’ai commencé à en parler’ appelé Bitcoin

La curiosité de Cathy Wood pour les crypto-monnaies remonte à 2011, lorsque le directeur de recherche de son entreprise, Brett Winton, “a commencé à parler de cette chose” appelée Bitcoin. Après des recherches approfondies, il a estimé que Bitcoin pourrait devenir une plate-forme de paiement “qu’Internet a oublié d’intégrer au système”.

Wood a demandé à son mentor Art Laffer de contribuer à un article, et il a été “un peu détracteur au début”. Mais le célèbre économiste a rapidement changé de cap, affirmant qu’il s’agit d’un “système monétaire que j’ai attendu toute ma carrière”.

Bitcoin sera «beaucoup plus vert»

Les gestionnaires d’actifs subissent une pression croissante pour promouvoir autant que possible les pratiques ESG (environnementales, sociales, de gouvernance). Wood a déclaré que Bitcoin s’oriente dans la direction où il peut être “beaucoup plus respectueux de l’environnement”, en particulier par rapport aux secteurs traditionnels de l’extraction de l’or ou des services financiers.

Il a poursuivi en disant que d’une manière ou d’une autre, Bitcoin satisfait déjà les considérations sociales. Par exemple, les envois de fonds mondiaux représentent une industrie de 700 milliards de dollars, et transférer de l’argent vers des pays connaissant une inflation à deux ou même trois chiffres entraîne des frais élevés, directs et indirects. Bitcoin pourrait épargner aux gens les frais de transfert importants facturés par les institutions financières, ainsi que la “destruction de leur pouvoir d’achat”. Il s’agit « certainement d’un objectif social noble », a-t-il déclaré.

Jack Dorsey

Bitcoin peut «remplacer toute la base»

Le réseau de paiement d’aujourd’hui a été construit “avec des calendriers très différents” sur une “période très différente”, a déclaré Jack Dorsey. Il est difficile de comprendre qui des systèmes de transfert obsolètes comme ACH “existent encore” aujourd’hui, car ils ne sont “pas pertinents pour l’avenir”. Il a dit:

Si Internet a une chance d’obtenir une devise native, quelle sera-t-elle ? Et pour moi, c’est Bitcoin.

Bitcoin stimule l’innovation énergétique

Les préoccupations actuelles en matière de durabilité liées à l’exploitation minière de Bitcoin pourraient inciter les entreprises énergétiques à créer de nouvelles solutions. Un exemple est une société appelée Great American Mining qui limite les torchères de méthane dans les champs pétrolifères pour alimenter ses plates-formes.

Cela fait partie de la conversation plus large qui est « perdue » et mérite plus d’attention.

