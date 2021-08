Faits saillants Reel ⋆ 10z viral

Centre pour la sécurité sanitaire

4 novembre 2019

Moments choisis de l’exercice sur table de pandémie Event 201 organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates le 18 octobre 2019 à New York, NY. L’exercice a illustré les efforts de préparation à la pandémie nécessaires pour diminuer les conséquences économiques et sociétales à grande échelle d’une pandémie grave.

En s’appuyant sur des événements réels, l’événement 201 identifie les problèmes politiques importants et les défis de préparation qui pourraient être résolus avec une volonté et une attention politiques suffisantes. Ces questions ont été conçues dans un récit pour engager et éduquer les participants et le public.