Faits sur le plus grand tambour du monde avec absence à Notre-Dame

Purdue manquera un élément clé de son équipe de soutien lorsque les Chaudronniers affronteront Notre-Dame samedi.

Le plus gros tambour du monde devrait apparemment être appelé le trop gros tambour du monde pour le tunnel du stade Notre-Dame, car c’est le cas, ce qui signifie que l’équipe ne l’aura pas sur la touche pour la première fois depuis plus de quatre décennies.

“Notre Dame Athletics a limité l’utilisation de son tunnel principal à sa propre équipe et groupe de football, qui est la seule entrée assez grande pour le tambour”, a déclaré le porte-parole de l’école, Aaron Yoder, à ESPN. « On nous a dit que les équipes et les groupes en visite doivent utiliser un tunnel séparé qui est beaucoup plus petit. »

Avec le tambour complètement absent, j’ai pensé que j’irais dans un terrier de lapin et livrerais quelques faits amusants sur l’instrument, puisque c’est ce que j’ai fait quand j’ai appris la nouvelle :

“Notre tambour mesure environ 10 pieds de haut sur son chariot et pèse 565 livres, il n’est donc même pas près de s’adapter dans cet autre tunnel.” Yoder a déclaré à ESPN.

C’est un gros tambour !

Il a 100 ans ! Par PurdueDrumline.com, voici l’histoire :

En 1921, Paul Spotts Emrick a eu une idée – une très, très grande idée. Il voulait que son Purdue University Marching Band ait une grosse caisse plus grosse que n’importe quel tambour trouvé dans n’importe quel autre groupe n’importe où dans le monde. Le directeur du groupe a imaginé un tambour qui serait plus grand que l’homme qui le jouait, un tambour qui exciterait les fans de Purdue. Il voulait un tambour qui attirerait l’attention sur le groupe et l’université du monde entier. Il n’y avait qu’un seul problème. Personne n’avait jamais fabriqué un tel tambour. Le plus gros tambour de la journée mesurait environ quatre pieds de diamètre, et Emrick en voulait un au moins deux fois plus gros. En 1921, les fabricants de tambours ne disposaient pas de matériaux synthétiques et les peaux de tambour étaient encore fabriquées à partir de peaux d’animaux. Pour fabriquer un énorme tambour, il fallait trouver d’énormes peaux. Beaucoup de gens ont secoué la tête à l’idée folle d’Emrick, mais la Leedy Corporation d’Indianapolis – qui s’est présentée comme la plus grande usine de batterie au monde – l’a pris très au sérieux. Ulysses Leedy a reconnu la valeur publicitaire impliquée dans la fabrication de ce tambour pour Purdue et était déterminé à y arriver. Leedy a cherché dans le monde entier d’énormes animaux pour fabriquer les peaux de tambour. Il a finalement trouvé un bouvillon assez gros en Argentine.

Une équipe de six personnes le gère et doit auditionner.

Probablement pas. Extrait d’un article d’Indy Star 2013 :