Faits sur les options binaires et comment fonctionnent-elles ⋆ Crypto new media

Les définitions des options binaires indiquent les risques et les résultats prévisibles. Ces contrats sont appelés contrats binaires. Parce qu’il n’y a que deux résultats au moment de l’expiration : soit vous réalisez un profit prédéterminé, soit vous perdez l’argent que vous avez investi pour commencer la transaction. Cela facilite la décision de trader car vous savez exactement combien d’argent vous risquez de perdre si les marchés vont contre vous. Parce que vous connaissez le montant exact de votre profit, il s’agit d’une approche contrôlée mais passionnante pour négocier des actions et des options, même si d’autres ne le font pas. Discutons des options binaires et avantages/inconvénients du trading binaire.

Qu’est-ce qu’une option binaire et comment ça marche ?

Chaque transaction se réduit à une simple question par oui ou par non avec une option binaire : vous décidez si l’entreprise sera au-dessus d’un prix donné ou non à une période spécifique. Si vous pensez qu’il réussira, vous l’achetez. Si vous pensez que ce ne sera pas le cas, vendez.

Plutôt que d’acheter une part du marché sous-jacent, vous faites une prédiction de marché plutôt que d’acheter cette part lorsque vous passez une commande pour un contrat d’option binaire. Le prix est toujours compris entre 0 $ et 100 $.

Vous voulez les dernières nouvelles sur Crypto ? Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire !

Quelle est la procédure pour trader les options binaires ?

Un contrat d’option pour une option binaire est composé de trois éléments fondamentaux. Ce sont ceux-ci :

· Le marché sur lequel vous souhaitez trader – Nadex propose le forex, les indices boursiers, les matières premières et les événements sportifs comme options de trading.

· Vous pouvez comprendre le prix spécial comme le prix auquel vous pouvez résilier un contrat. C’est le niveau de prix critique auquel le marché doit fonctionner. Le prix spécial est essentiel au processus de prise de décision dans les options binaires. Pour effectuer une transaction, vous devez déterminer si vous pensez que le marché sous-jacent sera supérieur ou inférieur au prix d’exercice.

· Vous pouvez négocier des contrats d’options binaires avec des durées allant de cinq minutes à une semaine, les contrats les plus courts ne durant que cinq minutes.

Investir dans les options binaires revient plutôt à se poser une question simple : ce marché sera-t-il au-dessus de ce prix à ce stade ? Si vous croyez que c’est le cas, vous achetez ; si vous pensez que ce n’est pas le cas, vous vendez.

En conséquence, le prix des options binaires est compris entre 0 et 100 $, ce qui vous permet de choisir le capital que vous risquez. Parce que chaque contrat vous montrera le montant le plus important que vous pouvez gagner et le montant maximum que vous pourriez perdre. Ainsi, vous pouvez toujours prendre une décision éclairée et vous assurer que les pertes ne deviennent pas incontrôlables.

Si votre transaction est un succès, vous recevrez un paiement de 100 $, ce qui signifie que votre profit sera de 100 $ moins l’argent que vous avez dépensé pour ouvrir la transaction, ce qui se traduira par un profit de 100 $. Si votre transaction n’aboutit pas, vous ne recevrez aucune compensation pour cela. Cela signifie que vous avez perdu votre capital, mais rien d’autre, car votre risque a été limité.

Alternativement, supposons que vous décidiez de quitter un contrat avant son expiration. Dans ce cas, vous pouvez passer un autre ordre pour clôturer votre position, ce qui limitera vos pertes ou bloquera vos gains.

Avantages des options binaires

Lors de la négociation de contrats d’options binaires, il y aura toujours des avantages et des limites, tout comme il y en aura pour tout autre type d’instrument financier.

Les avantages ultimes du trading avec des contrats d’options binaires sont les suivants :

· Vous avez la possibilité d’acheter ou de vendre en fonction de vos prévisions de marché.

· C’est un risque ponctuel. Avant de conclure une affaire, vous êtes au courant de tous les résultats, ce qui vous permet de gérer votre propre risque plus efficacement.

· Posez des questions simples oui/non. Considérez-vous comme un nouveau venu dans le trading, et les contrats d’options binaires pourraient être un excellent moyen de vous mettre les pieds dans l’eau sur le marché. De même, si vous êtes un trader plus expérimenté, ils pourraient jouer un rôle essentiel dans votre stratégie de trading globale.

· L’option est également là pour sortir d’un accord avant sa date d’expiration. Si vous souhaitez mettre fin à la transaction pour conserver vos bénéfices ou limiter vos pertes, vous pouvez en placer une autre.

FAQ

Est-il légal de trader des options binaires ?

Oui, le trading d’options binaires est autorisé aux États-Unis lorsqu’il est effectué par l’intermédiaire d’un fournisseur réglementé. Le trading d’options binaires est non seulement légal aux États-Unis, mais il est également réglementé. De plus, il a de faibles restrictions de capital et est facilement accessible aux commerçants de détail. Gardez un œil sur les réglementations CFTC pour vous assurer que la bourse que vous négociez dispose d’une surveillance légale pour vous protéger des pratiques de marché sans scrupules. De plus, assurez-vous que l’entreprise est basée aux États-Unis et que vous traitez en votre nom. En savoir plus sur le cadre réglementaire qui régit les options binaires.

Le trading d’options binaires est-il une entreprise à haut risque ?

C’est possible! Pour trader les options binaires de manière plus sécurisée, vous devez suivre les méthodes décrites ci-dessous :

· Négociez uniquement sur une bourse réglementée par la CFTC.

· Ne communiquez pas avec quiconque prétend être un courtier ou prétend commercer en votre nom.

· Vous vendez sur votre compte.

· La négociation gratuite d’options binaires sur une bourse réglementée est à votre disposition ! Notre compte de démonstration d’options binaires, qui comprend 10 000 $ en espèces virtuelles, est le moyen le plus efficace d’améliorer votre confiance et votre efficacité en matière de trading.

Quelles méthodes les traders binaires utilisent-ils pour gagner de l’argent ?

Vous pouvez réaliser des bénéfices en négociant des options binaires en prévoyant correctement si un marché sera supérieur ou non à un prix spécifique à un moment donné. Lorsque la transaction se termine, vous gagnez un profit prédéterminé ou perdez l’argent que vous avez investi pour commencer la transaction. Dans le monde des options binaires, les prix varient de 0 $ à 100 $. Chaque contrat vous indiquera combien d’argent vous pouvez vous attendre à gagner et combien d’argent vous pouvez perdre. Si votre transaction est un succès, vous recevrez un paiement de 100 $, ce qui signifie que votre profit sera de 100 $ moins l’argent que vous avez dépensé pour ouvrir la transaction, ce qui se traduira par un profit de 100 $. Si votre transaction n’aboutit pas, vous ne recevrez aucune compensation pour cela. Cela signifie que vous avez perdu votre capital, mais rien d’autre, car votre risque a été limité.

Quelle est la différence entre les options et les options binaires, et pourquoi devriez-vous vous en soucier ?

Les options binaires sont des contrats à court terme et à risque limité avec seulement deux résultats possibles à l’expiration. Soit vous réalisez un bénéfice prédéfini, soit vous perdez l’argent que vous avez investi pour commencer la transaction. Une option binaire est une sorte d’outil financier que vous pouvez échanger en bourse. Si vous atteignez le prix d’exercice, il y a un paiement fixe de chaque côté. Les options ont un paiement basé sur la différence entre le prix d’exercice et le prix de l’actif sous-jacent. Cela peut compliquer la valorisation des options, mais elles peuvent potentiellement générer des profits ou des pertes importants si elles sont correctement évaluées.