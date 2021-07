Fake busters : la technologie de Honeywell pour identifier les médicaments contrefaits

Plus tôt cette année, l’Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d’alarme concernant l’exploitation criminelle d’une demande mondiale non satisfaite de vaccins contre le Covid-19.

La pandémie de coronavirus, la plus grande crise de santé publique de ces derniers temps, continue de hanter les Indiens, d’autant plus que nous nous souvenons du sort des patients gravement malades et des décès malheureux au cours des mois d’avril et de mai. Une pénurie aiguë de médicaments pour traiter les symptômes de Covid-19 a entraîné une augmentation de la circulation de médicaments contrefaits ces derniers temps. Il y a même eu des rapports de faux médicaments antiviraux et de faux immunosuppresseurs injectables sur le marché, mettant en danger la vie des patients et entraînant même des décès. L’opération Pangea d’Interpol a signalé une augmentation des faux produits médicaux liés à la pandémie, avec 4,4 millions d’unités d’une valeur de 14 millions de dollars saisies rien qu’en 2020.

Avec la demande croissante de vaccins, on craint que de faux vaccins ne se retrouvent dans la circulation. Plus tôt cette année, l’Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d’alarme concernant l’exploitation criminelle d’une demande mondiale non satisfaite de vaccins contre le Covid-19. Déjà, des vaccins contrefaits ont été détectés dans des pays comme le Mexique et la Pologne.

Afin de surmonter cela, Honeywell a introduit une technologie d’authentification numérique pour les produits pharmaceutiques dans le but de lutter contre l’augmentation de la criminalité de contrefaçon en Inde. « Honeywell déploie sa technologie d’authentification pour l’industrie pharmaceutique en réponse à la menace croissante des produits contrefaits », a déclaré Hitesh Mehta, directeur général, Advanced Materials, Honeywell India. « Nos technologies d’authentification sophistiquées comportent des impressions et des substrats facilement identifiables, mais difficiles à modifier et à dupliquer. Notre technologie offre une protection de la marque aux fabricants et l’assurance de produits authentiques pour les utilisateurs finaux.

La solution comprend un code numérique qui est intégré dans l’emballage des produits pharmaceutiques. L’utilisateur final peut valider l’authenticité du produit en scannant le code numérique à l’aide d’un smartphone. Le logiciel qui valide l’authenticité du produit via une base de données est accessible via une application Honeywell disponible au téléchargement pour les utilisateurs iOS et Android et recueille des informations sur le marché.

