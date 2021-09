“Fake news”: la police du Cachemire dément les informations faisant état de 60 jeunes portés disparus de Valley dans le cadre de la prise de contrôle en Afghanistan

in

Depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan, les médias sociaux ont été en effervescence avec des informations selon lesquelles environ 60 jeunes ont disparu de la vallée sur une période de temps.

La police du Cachemire a réfuté mercredi les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux selon lesquelles 60 jeunes cachemiriens auraient disparu dans le cadre de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, qualifiant ces informations de “fausses nouvelles”.

« Certaines plateformes #SocialMedia indiquent que 60 jeunes ont disparu de différentes parties de la vallée du #Cachemire au milieu de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. C’est totalement une #fake news : IGP Kashmir », a tweeté la police de la zone du Cachemire.

Mardi, le haut commandant de l’armée dans la vallée du Cachemire a rencontré des membres d’environ 80 familles dont les enfants ont rejoint divers groupes terroristes au Jammu-et-Cachemire et les a exhortés à ramener leurs pupilles de toutes les manières possibles.

L’inspecteur général de la police (Kashmir Range) Vijay Kumar a déclaré aux parents que « la police et les forces de sécurité ont offert des opportunités (aux terroristes locaux) de se rendre lors de rencontres en direct depuis l’année dernière. Les familles sont priées de convaincre leurs enfants (terroristes nouvellement recrutés) de revenir ».

L’administration du Jammu-et-Cachemire, la police et les forces de sécurité ont appelé à plusieurs reprises tous les jeunes malavisés qui ont rejoint des groupes à éviter la violence et à revenir au courant dominant. Les forces de sécurité et la police du Jammu-et-Cachemire ont maintenu qu’elles s’étaient engagées à les accepter à bras ouverts car la société en avait besoin.

Au milieu des craintes que la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans puisse avoir un impact sur la situation sécuritaire au Cachemire, l’armée a déclaré que la situation sécuritaire dans la vallée était sous contrôle.

