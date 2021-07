“Fake Outrage” au CRT conçu pour mettre fin à l’enseignement de l’esclavage, amendements 10z viral

Comme le dit le proverbe, vous savez que vous avez dépassé la cible lorsque vous commencez à vous faire flak. Et c’est exactement ce qui se passe avec les médias libéraux essayant frénétiquement de protéger la théorie critique de la race. Jeudi, c’était au tour de Chris “Fredo” Cuomo, animateur de CNN Prime Time, de mentir catégoriquement, d’essayer de réhabiliter l’image de la propagande raciste et socialiste. Fredo s’est même associé au président de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten, pour affirmer que le CRT n’était pas enseigné, mais pourtant c’était le cas.

Après avoir affirmé plus tôt dans l’émission que les préoccupations concernant le CRT étaient une autre itération de “frayeur blanche“, Fredo a commencé le segment en l’appelant “un croque-mitaine”. “Ce n’est même pas enseigné dans la plupart des écoles de la maternelle à la 12e année, a-t-il proclamé. “Mais soudain, c’est comme la chose la plus importante qui se passe dans le pays en ce qui concerne nos enfants et leur scolarité. Maintenant, qu’est-ce que ça vous dit? Il vous dit qu’il y a BS ici. “

Mais voyez, voici le jeu auquel Cuomo jouait: la théorie critique à part entière de la race n’est peut-être pas difficile comme son propre cours, mais elle influence les plans de cours et le matériel de lecture approuvé. En tant que critique CRT Christopher Rufo du Manhattan Institute a documenté, “Au moins 25 districts scolaires publics dans 12 États enseignent maintenant” Pas mon idée “, un livre qui prétend que la” blancheur “est le diable, attirant les enfants avec la promesse de” terres volées [and] richesses volées.

Et la gauche essayait de le faire proliférer. Mais les médias savaient très bien que c’était ce qui se passait.

Fredo a ensuite essayé d’éclairer ses téléspectateurs en leur disant que le CRT était tout le contraire de ce qu’il était et qu’ils ne devraient pas faire confiance à leurs yeux menteurs (Cliquez sur « Développer »):

Ils prétendent que le CRT n’éclaire pas, qu’il propage le racisme, qu’il propage le socialisme, il dit simplement aux enfants blancs que tout ce que vous faites vous est en quelque sorte donné et que vous ne valez rien et que vous devez être responsable de toutes les mauvaises choses. Ce n’est aucune de ces choses.

À la suite d’un tir sur l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo pour avoir appelé le CRT, Fredo s’est moqué du «fausse indignation» et a averti que l’opposition « aurait un effet dissuasif sur ce que nos enfants apprendraient » et « punirait » les enseignants.

Fredo a ensuite fait appel à Weingarten pour le soutenir. Mais même s’il lui a fait une parodie sans conviction de l’argument de l’opposition, cela a suffi à faire tâtonner le patron du syndicat pendant environ 15 secondes avant de proclamer faiblement «la réponse est que ce n’est absolument pas vrai» et de passer à autre chose.

“Je veux dire, je suis professeur d’études sociales au lycée. Il est difficile de lutter contre quelque chose qui n’est pas du tout vrai. Parce qu’alors tu supposes quelque chose d’évident qui n’est pas vrai, a-t-elle déploré.

Weingarten a ensuite essayé de revendiquer la conception conservatrice de la fondation de l’Amérique (surmonter l’esclavage et se débarrasser du racisme) comme la position libérale, même si tout le monde sait qu’ils pensent que l’Amérique est le pays le plus raciste au monde. “Ce que je ne comprends pas, c’est que c’est une belle histoire pour Fox TV. C’est une belle histoire pour tous les Américains », a-t-elle soufflé.

Plus loin dans l’interview, Fredo a averti “la partie dangereuse» était que les États cherchaient également à interdire « également les sujets connexes ». Weingarten a utilisé cela comme tremplin pour prétendre, sans preuve, que l’enseignement de la CRT (qui, selon eux, n’était pas enseigné) était « »comme un Scopes Trial des temps modernes. C’est comme la version moderne de nous empêcher d’enseigner la biologie et l’évolution. “

Et selon elle, républicains et parents tentaient d’éliminer l’enseignement de l’émancipation des esclaves et les méfaits du racisme :

Qu’est-ce que c’est – Ce que l’on craint, c’est que les enseignants soient tellement intimidés et tellement dénigrés, nous l’avons déjà vu, et menacé, qu’ils arrêtent d’enseigner sur la guerre civile, les 13e, 14e, 15e faire avec – vous savez – les problèmes liés à la race, à la discrimination, au sectarisme et à des choses comme ça.

Et lorsque Cuomo l’a pressée de savoir quel était le “remède” à tout cela, Weingarten a déclaré que son organisation était prête à protéger les enseignants devant les tribunaux et à poursuivre les États pour qu’ils soient enregistrés avec des questions sur leur volonté d’interdire l’enseignement de l’émancipation des esclaves. .

C’est CNN.

Cuomo Prime Time de CNN

8 juillet 2021

21 h 15 min 41 s heure de l’Est

CHRIS CUOMO : Alors, voici ce qui dérange ou devrait déranger à propos de la théorie critique de la race. C’est un croque-mitaine. Ce n’est même pas enseigné dans la plupart des écoles de la maternelle à la 12e année. Mais soudain, c’est comme la chose la plus importante qui se passe dans le pays en ce qui concerne nos enfants et leur scolarité. Maintenant, qu’est-ce que ça vous dit? Il vous dit qu’il y a BS ici.

La théorie critique de la race, cet épouvantail, n’est que le nouveau front de la guerre des cultures. C’est tout. La menace brune est partie. “Ils ne viennent pas par-dessus le mur pour venir prendre vos femmes.” Maintenant, c’est « ils viennent prendre vos enfants ».

Ils prétendent que le CRT n’éclaire pas, qu’il propage le racisme, qu’il propage le socialisme, il dit simplement aux enfants blancs que tout ce que vous faites vous est en quelque sorte donné et que vous ne valez rien et que vous devez être responsable de toutes les mauvaises choses. Ce n’est aucune de ces choses.

Ne tombez pas dans le piège de ce qu’on vous dit. Faites les devoirs. D’accord? Il ne s’agit pas d’une théorie intellectuelle. Ce n’est pas leur combat. Leur combat porte sur une théorie du pouvoir. D’accord? Et ce qu’est vraiment la théorie critique de la race, c’est simplement de choisir quelles histoires comptent dans l’enseignement de l’histoire de l’Amérique.

L’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a renoncé à ce dont il s’agit vraiment pour les Trumpers. Il a tweeté : « Si nous enseignons que la fondation des États-Unis d’Amérique était en quelque sorte imparfaite, elle était corrompue, elle était raciste, c’est vraiment dangereux. Cela touche aux fondements mêmes de notre pays.

Ce type est censé être un génie. Il était le premier de sa classe à West Point. Vous pouvez enseigner que l’Amérique, sa naissance, son indépendance, son combat, sa fondation ont fait partie de l’expérience démocratique la plus notable et la plus exceptionnelle sur la face de cette planète. Virgule. Et il y a toujours eu des problèmes. Et le racisme est primordial.

Ces deux choses peuvent être dites. Les deux sont vrais. Et il le sait. C’est un faux scandale. Mais cela a un impact réel sur les districts scolaires à travers le pays et cela peut avoir un effet dissuasif sur ce que nos enfants apprennent sur qui nous sommes, et comment nous sommes arrivés ici, et pourquoi les choses ne sont pas parfaites ici, et pourquoi nous essayons de promouvoir une union plus parfaite.

Parents contre parents, élèves contre élèves, enseignants en danger d’être punis pour ce qu’ils enseignent dans leurs classes. Les États de tout le pays adoptent des projets de loi pour interdire la théorie critique de la race. Qu’est-ce que ça veut dire?

Discutons avec le président de la Fédération américaine des enseignants, Randi Weingarten. Content de te voir, Randi.

RANDI WEINGARTEN : Content d’être avec toi, Chris.

CUOMO : Examinons l’argument, puis nous passerons au remède. L’argument, vous enseignez l’oppression des Noirs dans ce pays mais vous l’utilisez comme un gourdin. Mike Pompeo dit que vous voulez dire que ce pays pue et blâme les Blancs et c’est l’effort de la gauche pour faire d’une minorité une majorité parce que vous voulez qu’ils votent tous pour vous afin que vous puissiez rester au pouvoir.

WEINGARTEN : Vous savez, je veux dire…

CUOMO : C’est ce que vous entendez. Je veux dire, et vous allez l’entendre de plus en plus. Alors, quelle est la réponse ?

WEINGARTEN : Exact. Donc, la réponse est que ce n’est pas du tout vrai. Je veux dire, je suis professeur d’études sociales au lycée. Il est difficile de lutter contre quelque chose qui n’est pas du tout vrai. Parce qu’alors vous supposez que quelque chose en preuve n’est pas vrai.

Alors, laissez-moi passer en revue ce qui est vrai, c’est-à-dire que pour la dernière fois – je ne sais pas, tant que j’enseigne, nous enseignons l’histoire d’une manière où vous prenez des morceaux saillants de l’histoire américaine et vous les regardez et vous les examinez pour que vos enfants soient capables de connaître les faits et de réfléchir à ce que cela signifie.

Ainsi, en ce qui concerne les questions d’histoire américaine, nous enseignons la fondation et à quel point c’était formidable de rompre avec la Grande-Bretagne et d’avoir une démocratie et à quel point la Constitution était importante, l’une des premières démocraties constitutionnelles. Mais ce n’était pas une démocratie multiethnique. Les fondateurs étaient fondamentalement très concentrés sur le fait de s’assurer que les hommes blancs de certaines manières avaient un vote.

Mais c’est ce qui est génial avec l’Amérique et ce que nous enseignons en histoire. Que l’arc de l’univers moral s’est en fait penché vers la justice. Et que tandis que les fondateurs étaient en fait des propriétaires d’esclaves, nous avons traversé une guerre civile, nous avons traversé les 13e, 14e et 15e amendements. Nous venons juste de célébrer Juneteenth. Et donc, vous voyez qu’à travers la lutte de l’Amérique, nous créons plus d’opportunités et plus de liberté.

Ce que je ne comprends pas, c’est que c’est une belle histoire pour Fox TV. C’est une belle histoire pour tous les Américains.

Et ce qui se passe maintenant, c’est que, dans cette poussée pour essayer d’effacer ce qui s’est passé dans notre histoire, cela empêche les enseignants d’enseigner le fait que nous avons eu l’esclavage. C’était inconfortable. Nous devons nous en sortir. Nous avons besoin que les enfants soient capables d’y réfléchir de manière critique, de s’engager et de le comprendre et de s’améliorer en conséquence.

C’est l’expérience américaine que nous essayons d’enseigner en tant qu’instituteurs, le bon comme le laid. Mais le changement que nous avons vu inclut le fait d’avoir notre premier président afro-américain et notre premier vice-président afro-américain.

CUOMO : Alors, vous voyez ces factures. Cinq États, l’Arkansas, le Tennessee et le Texas, interdisent la théorie critique de la race. Des sujets connexes aussi. Maintenant, c’est la partie dangereuse. Parce que la théorie critique de la race telle quelle n’est pas vraiment enseignée aux niveaux primaire et secondaire.

WEINGARTEN : Non. Oui.

CUOMO : Mais si une douzaine d’autres États font pression pour une législation similaire, quelle est votre crainte de ces lois, que feront-elles et quel est votre remède ?

WEINGARTEN : D’accord. Donc numéro un, la peur est de prendre ce qui se passe – donc numéro un, c’est comme un essai de Scopes des temps modernes. C’est comme la version moderne qui nous empêche d’enseigner la biologie et l’évolution. Qu’est-ce que c’est – Ce que l’on craint, c’est que les enseignants soient tellement intimidés et tellement dénigrés, nous l’avons déjà vu, et menacés, qu’ils arrêtent d’enseigner sur la guerre civile, les 13e, 14e, 15e amendement, quoi que ce soit à faire avec – vous savez – les problèmes liés à la race, à la discrimination, au sectarisme et à des choses comme ça.

Et ce sera terrible pour les enfants de ne pas comprendre l’histoire et comment nous sommes réellement passés à une union plus parfaite.

