Fake TV: Planned Parenthood montre de l’inquiétude pour le «bébé», offre des soins prénatals avant l’avortement

Hollywood travaille souvent en étroite collaboration avec le géant de l’avortement Planned Parenthood, mais un récent drame sur Starz a ramené un vieux mensonge de Planned Parenthood dans une représentation qui pourrait ne pas correspondre au nouveau ton plus résolument pro-avortement de la marque.

Dans l’épisode du 31 octobre de Starz’s Hightown, « Fresh as a Daisy », les soupçons des téléspectateurs sont confirmés que Renee Segna (Riley Voelkel) est enceinte du bébé du détective Ray Abruzzo (James Badge Dale), pas de son fiancé, Frankie Cuevas (Amaury Nolasco ), un baron de la drogue récemment sorti de prison.

Renee décide qu’elle va planifier un avortement après avoir appris lors de son rendez-vous pour Planned Parenthood qu’un test de paternité fœtale serait dangereux pour le « bébé ». Oui, nous sommes censés croire qu’un employé de Planned Parenthood utiliserait le mot « bébé », et non un langage déshumanisant comme « fœtus », « amas de cellules » ou « produit de la conception ». Encore plus au-delà de l’imaginable, l’assistante de l’avortement propose d’abord des soins prénatals, ne mentionne l’avortement qu’une fois demandé par Renée, et se soucie du bien-être du bébé. Seul Hollywood pouvait imaginer ce fantasme !

Docteur : Désolé pour le retard. Le labo a été sauvegardé toute la journée. Renée : D’accord. Et? Docteur : Et… … Vous êtes enceinte, environ huit semaines. Renée : Waouh. D’accord. Docteur : Est-ce une surprise ? Renee : Eh bien, ce n’était pas exactement prévu, c’est sûr. Docteur : Bon, d’accord. Vous avez des décisions à prendre. Si vous envisagez de garder le bébé, nous pouvons vous accueillir aujourd’hui, faire un bilan prénatal complet, nous assurer que tout va bien. Renee : Et la deuxième option ? Médecin : Si vous choisissez de résilier, nous pouvons effectuer la procédure jusqu’à 20 semaines. Renee : Y a-t-il un moyen de savoir si le bébé est, hum, blanc ou dominicain ? Médecin : Vous demandez un test de paternité fœtale ? Renée : Ouais. Docteur : Oui, vous pouvez le faire, mais pas ici. C’est à haut risque pour le bébé. Je ne le recommanderais pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Est-ce absolument nécessaire ? Renee : Non. Non, ce n’est pas le cas. Je suis assez sûr de qui est le père. C’est le problème. Docteur : Quelqu’un à qui vous pouvez en parler ? Renée : Je n’ai besoin de parler à personne. Nous pouvons aller de l’avant et programmer l’avortement. Docteur : D’accord. Eh bien, tu peux t’habiller et me retrouver devant.

Bien que Planned Parenthood puisse prétendre offrir des soins prénatals, ce qu’ils ont répertorié sur leur site Web et vanté dans le passé, une enquête menée en 2017 par Live Action a révélé que ce n’était pas le cas dans la plupart des endroits. Le service a finalement été supprimé de nombreux endroits qui prétendaient l’offrir. Le nombre de services prénataux offerts par Planned Parenthood a également considérablement diminué au fil des ans, tandis que les avortements ont augmenté.

Le tueur numéro un des enfants à naître au pays, Planned Parenthood est devenu plus manifeste dans son activisme pour l’avortement, licenciant même l’ancienne présidente Leana Wen alors qu’elle voulait mettre l’accent sur la santé des femmes, donc cette représentation inexacte est en fait en décalage avec le géant de l’avortement lui-même. Le président actuel Alexis McGill Johnson a désavoué les vieux mantras de Planned Parenthood selon lesquels l’avortement ne représente que 3 % de ce qu’ils font en disant : . «

Dans une scène ultérieure, Renee rentre chez elle, seulement pour Frankie d’entrer dans leur chambre peu de temps après et d’essayer de l’inciter à avoir des relations sexuelles avec lui. Elle est évasive et refuse, affirmant qu’elle était au gymnase, mais disant aussi qu’elle a « de très mauvaises crampes », ce qui nous porte à croire qu’elle vient de se faire avorter ou qu’elle évite toute intimité avec lui en raison de la culpabilité de la procédure imminente.

Quoi qu’il en soit, à la fin, Planned Parenthood obtient sa livre de chair, ce qui est tout ce qui les intéresse, de toute façon.