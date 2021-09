Falcao continue de marquer et d’entrer dans l’histoire avec le Rayo Vallecano

27/09/2021 à 17h25 CEST

L’attaquant du Rayo Vallecano, Radamel Falcao, a revu la porte lors de son troisième match et continue de marquer l’histoire du club et de la Liga. Il a inscrit le deuxième but de la victoire (3-1) des hommes d’Andoni Iraola à Vallecas contre Cadix et maintient l’équipe en tête du classement avec 13 points et un seul de l’Atlético de Madrid et de Séville.

Le Colombien, qui a atteint le coût zéro après avoir rompu le contrat avec Galatasaray, est devenu le deuxième joueur de l’histoire du Rayo Vallecano à marquer lors de ses trois premiers matchs, ce que seul Diego Costa avait réalisé jusqu’à présent en 2012. Bien qu’il ne brille pas dans le football turc, l’attaquant a une fois de plus démontré sa relation particulière avec le but.

#OJOALDATO – Radamel @FALCAO est le DEUXIÈME joueur de TOUTE l’histoire de @RayoVallecano qui marque dans chacun de ses trois premiers matchs en Première Division avec l’équipe franjirrojo. Le premier (et le seul jusqu’à aujourd’hui) était Diego Costa lors de la saison 2011-12. pic.twitter.com/b9QeN1WSpD – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 26 septembre 2021

L’ancien Atlético de Madrid a fait ses débuts comme titulaire dans le schéma d’Andoni Iraola et a confirmé son bon moment de forme avec un autre but profitant d’un bon centre latéral de Bailliu après une belle triangulation sur l’aile droite. En seulement 100 minutes de jeu, le Sud-Américain a déjà inscrit trois buts et est devenu un Pièce clé du retour du Rayo Vallecano en Liga.

Continuez à rêver pour Rayo Vallecano

Les hommes d’Andoni Iraola ont surpris locaux et étrangers en ce début de saison avec quatre victoires lors des sept premières journées après avoir débuté par une défaite contre Séville (3-0) et la Real Sociedad (1-0). La victoire contre Grenade a renforcé le moral de l’équipe et depuis lors, ils ont ajouté trois victoires et un match nul, laissant Getafe, l’Athletic Club et Cadix sur la route.

Précisément ces trois victoires consécutives ont été avec Radamel Falcao sur le terrain. L’équipe madrilène a ajouté 13 points sur les 15 derniers possibles et s’est installée dans les positions européennes : elle est cinquième avec 13 points et n’est qu’à un derrière l’Atlético de Madrid et Séville, qui ont un match en attente avec le FC Barcelone.. La Real Sociedad et le Real Madrid, les deux meilleures équipes du classement, ont respectivement trois et quatre points de retard.