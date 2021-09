Falcao déclenche l’impact mondial du Rayo Vallecano à son retour en Espagne

24/09/2021 à 10h31 CEST

L’arrivée de Radamel Falcao au Rayo Vallecano a déclenché la vente de maillots pour le club madrilène, qui connaît une véritable révolution avec l’intérêt médiatique qu’il suscite, multipliant les suivants dans les réseaux et plus que doubler les interactions dans les publications du Colombien. , deuxième joueur de LaLiga avec le plus de followers sur Twitter.

L’impact médiatique que la présence de Falcao au Rayo est énorme pour la modeste équipe madrilène, puisque le Colombien compte plus de 17,3 millions de followers sur Twitter, 13 sur Facebook et 14 sur Instagram et chaque photo et commentaire qu’il met sur ses réseaux sociaux est partagé par des milliers de personnes.

En fait, le Colombien a plus d’abonnés sur Twitter que le compte officiel de la Liga (7 millions) et dix-huit des vingt clubs de la Ligue espagnole, puisque seuls Barcelone (17,4 millions) et le Real Madrid (38 millions) ont plus d’abonnés.

En tant que joueur unique, l’Espagnol Gerard pique (20,1 millions), compte plus de followers sur Twitter que Falcao, qui a apporté au Rayo Vallecano une bonne dose de nouveaux abonnés dans chacun de ses réseaux, mettant le club dans “plus du double” de ses impacts, à la fois en commentaires, je t’aime, et en téléchargements de photographies.

L’impact de Falcao C’est global même si depuis Rayo ils ont vérifié que trois sont les nationalités dominantes dans leur récent suivi. De l’Espagne, de la Colombie et de la Turquie, dernier pays dans lequel il a joué, vient la nouvelle origine la plus nombreuse.

Cette attente de l’arrivée de Falcao cela se traduit aussi en affaires. Coïncidant avec la présentation officielle massive le 16 septembre au stade Vallecas, dont la fréquentation était limitée à un peu plus de deux mille fans en raison des restrictions de capacité dues à la pandémie, Rayo a mis en vente les maillots de cette saison avec la sérigraphie du nom et du numéro 3 qu’il porte sur le dos.

Ce même après-midi, les premiers maillots étaient déjà vendus et une semaine plus tard, selon . du club, les ventes ont grimpé en flèche. La preuve en est l’immense file qui s’installe chaque jour dans la rue Payaso Fofó pour entrer dans le magasin officiel situé dans un coin du stade, auquel assistent les fans du Rayo et les compatriotes de Falcao aux fans de football en général.

Le maillot officiel avec son numéro et son nom imprimés a un coût de 80 euros qui apporte une grande rentabilité économique au Rayo, même si ce n’était pas un objectif prioritaire.

« Il est vrai que l’image de Falcao Elle est mondiale et son impact est international, mais sa signature s’est faite strictement pour des raisons sportives, en pensant à ce qu’elle pourrait nous apporter sur le terrain”, assure-t-il à .. Raul Martín Presa.

Les ventes en ligne démarrent également en raison de la forte demande qu’elles rencontrent. L’estimation qui est faite à partir d’Umbro, la marque qui habille Rayo est que “la vente sera au moins doublée” par rapport à la saison dernière car aussi “il y a d’autres pays qui s’intéressent et la possibilité de commercialiser la chemise au niveau international ” , tel que rapporté à . Beni moret, PDG d’Umbro Iberia.

L’arrivée de Falcao a excité les fans de franjirroja à des limites insoupçonnées, étant le maillot au nom du Colombien le plus vendu de l’histoire du club, devant tout autre joueur ayant traversé l’équipe les années précédentes.

À cette attraction médiatique de la figure de Falcao La bonne performance qu’il livre à son retour en Ligue espagnole avec deux buts en deux matchs et en seulement quarante minutes de jeu a également contribué.