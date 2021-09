Falcao et Arboleda s’entraînent avec Rayo Vallecano à Las Rozas

in

14/09/21

14/09/21

Les Colombiens Radamel Falcao et Iván Arboleda, derniers renforts du Rayo Vallecano, ont effectué cette Mardi sa première séance d’entraînement avec l’équipe madrilène à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, lors d’une matinée qui s’est déroulée à huis clos.

Pour préserver l’état de la pelouse du Stade Vallecas et compte tenu de l’impossibilité d’exercer dans la Cité des Sports en raison des travaux d’entretien en cours, Rayo a déménagé à Las Rozas pour commencer à préparer le derby madrilène contre Getafe.

Les deux grandes nouveautés de formation étaient la présence de l’attaquant Radamel Falcao et le gardien Iván Arboleda, qui ont rencontré leurs nouveaux compagnons après avoir attesté leur arrivée au Rayo il y a tout juste dix jours. Avec trois autres entraînements à venir, les deux Falcao et Arboleda espèrent arriver dans des conditions pour le match contre Getafe, qui se jouera au stade Vallecas et signifiera leur sortie en tant que footballeurs du Rayo.

Avant, pour jeudi, la présentation officielle de Falcao pourrait avoir lieu, puisque le club, qui ne l’a pas encore officiellement confirmé, il prépare un numéro en plein air au stade de Vallecas. Lors de la séance de ce mardi à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, l’équipe a joué activation, rondes, travail de possession-pression et exercices de transition en attaque et défense avec transfert de différents concepts tactiques au milieu de terrain pour finir.