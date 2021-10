Falcao jouera contre Elche avec une seule séance d’entraînement après son retour en Espagne

16/10/2021 à 13:48 CEST

Le Colombien Radamel Falcao, de retour d’engagements internationaux avec son équipe, jouera contre Elche malgré une seule séance d’entraînement avec ses coéquipiers, selon son entraîneur, Andoni Iraola.

Falcao Il a disputé au cours des huit derniers jours les matches contre l’Uruguay, le Brésil et l’Équateur, tous correspondant à la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, au cours de laquelle il a cumulé 163 minutes de compétition. Après son retour en Espagne, avec une seule séance d’entraînement, ce samedi, il jouera contre Elche.

« Il arrive en toute sécurité, il est disponible. Les internationaux sont habitués à tant d’agitation », a-t-il déclaré. Iraola sur le Colombien, qu’il a cité en exemple des plaintes des footballeurs au sujet d’un calendrier international de plus en plus chargé.

« Les protagonistes, qui sont les joueurs, l’ont dit à plusieurs reprises. Nous les pressons au maximum. Je comprends que plus il y a de jeux, plus il y a d’argent, mais je pense que la demande d’un joueur qui ne s’arrête jamais est très grande. Dans d’autres sports, ils gagnent plus que beaucoup de footballeurs, ils s’arrêtent pendant des mois », a-t-il déclaré.

« Nous devons écouter le protagoniste, qui est le footballeur, et c’est pourquoi il y a peut-être tant de blessures et nous sommes si justes, mais ce type de messages n’est généralement pas entendu », a-t-il avoué.

Depuis son arrivée au Ray, Falcao Il a disputé quatre matchs, dont deux comme titulaire, et a marqué trois buts.