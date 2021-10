Falcao menace la fête d’El Sadar

in

10/01/2021 à 20:44 CEST

.

Osasuna reçoit le Rayo Vallecano, qui arrive avec le Colombien Radamel Falcao comme menace après avoir marqué trois buts lors de ses trois premiers matchs, dans un duel entre deux rivaux appelés à se battre pour la permanence mais avec le bon début de saison qu’ils disputent, ils tenteront de s’installer dans les nobles positions du classement.

Osasuna mettra une nouvelle balle dans son magazine dans le but de la traduire en la première victoire contre ses fans après deux nuls et deux défaites. Ce sera également le premier jour qu’El Sadar pourra accueillir l’ensemble de sa capacité puisque les travaux ont été achevés après l’approbation de l’extension de capacité à 100 %. Le colisée compte 23 576 places, un certain nombre de gorges qui, selon l’équipe navarraise, transformeront le stade en cocotte-minute.

L’équipe navarraise arrive à point nommé après la victoire déchirante contre Majorque (2-3), dans laquelle les joueurs moins habituels ont su surmonter les coups reçus par le vermillon. de signer la séance plénière des victoires à domicile.

Tout indique que Rasez-vous répétera son onze de gala bien que la liste convoquée ne l’annoncera que le jour même de la réunion.

Devant le Rayo Vallecano d’Andoni Iraola, qui réalise un excellent début de saison avec cinq matchs consécutifs sans défaite, trois victoires d’affilée et, également, étant la deuxième équipe la plus marquante de la catégorie avec le leadership offensif du Colombien Radamel Falcao.

13 points sur 21 possibles qui, traduits dans l’objectif du Rayo, représentent près d’un tiers de ceux nécessaires pour atteindre la permanence, que le club estime à environ 40 ou 42. CAvec ces chiffres, l’équipe madrilène s’est classée cinquième au classement en première et il a rendu l’illusion à un passe-temps qui, il y a un an, en deuxième division, ne pouvait pas imaginer la transformation subie avec Andoni Iraola sur le banc.

Pour ce match, l’entraîneur basque a le largage sûr de l’ailier Martín Merquelanz, opéré cette semaine d’une blessure au genou gauche.

Quant au onze de départ, il est fort probable qu’Iraola continuera à parier sur la même équipe qui a joué contre Cadix au début, à l’exception de deux variantes, celle du central serbe Nikola Maras, qui pourrait remplacer le Monténégrin. Esteban Saveljich, blessé d’un coup à la cheville la veille, et le retour possible du Sénégalais Pathé Ciss d’Oscar Valentin au milieu de terrain.

Compositions probables :

Osasuna : Herrera; Vidal, Unai García, David García, Sánchez ; Torro; Roberto Torres, Moncayola, Darko, Rubén García ; Kike Garcia.

Rayon Vallecano : Dimitrievski ; Balliu, Maras, Catena, Fran García; Unai López, Pathé Ciss ; Isi Palazón, Trejo, lvaro; Falcao.

Arbitre: Mario Melero López (Comité andalou)

Stade: Le Sadar

Heure: 14h00.