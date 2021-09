Falcao mène la liste de la Colombie, qui n’inclut pas James

30/09/2021 à 04:08 CEST

Bogotá

Radamel Falcao García, qui compte trois buts dans le même nombre de matchs joués cette saison avec le Rayo Vallecano, mène la liste de la Colombie pour le triple tour des playoffs en octobre, au cours duquel James Rodriguez ne sera pas là, du Qatari Al-Rayyan et qui n’a plus joué depuis mai alors qu’il était encore membre d’Everton. En plus de l’absence de l’ancien joueur du Real Madrid, l’équipe du café ne comptera pas pour les matchs contre l’Uruguay, le Brésil et l’Équateur avec le blessé central Óscar Murillo et avec l’arrière gauche Yairo Moreno, qui joue pour le Mexicain Pachuca, ou avec Luis Fernando Muriel , qui vient de revenir jouer pour l’Atalanta mercredi après avoir surmonté une blessure. Cependant, ils réapparaîtront le buteur Duván Zapata, coéquipier de Muriel en Italie, et le défenseur central Yerry Mina, d’Everton, qui a raté le triple tour précédent en raison d’une blessure.

D’autres joueurs qui vivent de bons moments dans leurs clubs entrent également dans l’appel, comme c’est le cas du gardien David Ospina, à Naples ; l’arrière latéral Johan Mojica, qui a connu un excellent début de saison avec l’espagnol Elche ; le milieu de terrain Wilmar Barrios, du Zenit, et ‘el Tigre’ Falcao, une figure du Rayo. Il y a aussi d’autres puces immobiles pour l’entraîneur, Reinaldo Rueda, comme le central Davinson Sánchez, de Tottenham ; Le milieu de terrain de la Juventus Juan Guillermo Cuadrado et l’attaquant Rafael Borré, qui ont marqué le week-end dernier son premier but avec le maillot de l’Eintracht Frankfurt.

La Colombie visitera l’Uruguay au stade Centenario de Montevideo le 7 octobre, puis recevra le Brésil le 10 octobre et l’Équateur le 14 au Barranquilla Metropolitan.

Liste des appelés

Gardiens de but: Aldair Quintana (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas-MEX) et David Ospina (Naples-ITA).

Défenses: Carlos Cuesta (Genk-BEL), Daniel Muñoz (Genk-BEL), Davinson Sánchez (Tottenham-GBR), Jhon Lucumí (Genk-BEL), Johan Mojica (Elche-ESP), Stefan Medina (Monterrey-MEX), William Tesillo (León-MEX), Yerry Mina (Everton-GBR) et Yerson Candelo (Atlético Nacional).

Milieu de terrain: Éder Álvarez Balanta (Brujas-BEL), Gustavo Cuellar (Al-Hilal-KSA), Jefferson Lerma (Bournemouth-GBR), Juan Fernando Quintero (Shenzhen-CHI), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Matheus Uribe (Porto -POR) et Wilmar Barrios (Zenit-RUS),

Avant: Duván Zapata (Atalanta-ITA), Falcao García (Rayo Vallecano-ESP), Luis Díaz (Porto-POR), Luis Sinisterra (Feyenoord-NED), Miguel Borja (Gremio-BRA), Rafael Borré (Eintracht Frankfurt-GER) et Roger Martínez (Amérique-MEX).