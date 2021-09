Falcao, un buteur du Rayo Vallecano

09/05/2021 à 09:00 CEST

L’ancien attaquant de Galatasaray, Radamel Falcao, revient en Liga après plus de huit ans et le fera avec le maillot du Rayo Vallecano. Il a mis fin au contrat avec le club turc et son arrivée à Vallecas est un véritable jalon dans l’histoire de l’entité, qui intègre celui qui a été l’un des meilleurs attaquants du football européen lors de son séjour à l’Atlético de Madrid.

Le Colombien, qui a 35 ans et n’a pas trouvé sa place dans le football turc, revient en Liga au crépuscule de sa carrière pour s’inscrire au projet Rayo Vallecano, qui est revenu dans l’élite après avoir éliminé Leganés et Gérone lors des barrages de promotion.

52 – Seuls Lionel Messi (96) et Cristiano Ronaldo (80) ont marqué plus de buts que @FALCAO 🇨🇴 (52) dans les cinq grands championnats européens lors du séjour du Colombien à l’Atlético de Madrid. Relumbrón @ RayoVallecano # rayovallecano pic.twitter.com/grEZFI6pLi – OptaJose (@OptaJose) 2 septembre 2021

C’est précisément avec l’Atlético qu’il s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants après avoir quitté Porto. Seuls Leo Messi (96) et Cristiano Ronaldo (80) ont marqué plus de buts que l’attaquant dans les cinq ligues majeures avec l’élastique rouge et blanc, où il a marqué un total de 56 buts et il est parti en échange de 43 millions d’euros pour l’AS Monaco.

Un attaquant avec un grand nez marquant

Radamel Falcao est synonyme de but : il a un total de 295 en 510 réunions officielles en tant que professionnel. Le Colombien a joué pour plusieurs des plus grands clubs d’Europe, dont le AS Monaco (83), FC Porto (72), Manchester United (4), Chelsea (1) et surtout Atlético de Madrid (70), où il a offert la meilleure performance de sa carrière.

L’attaquant arrive à Vallecas en retour dans un océan de doutes. Il a subi plusieurs blessures la saison dernière et son niveau est inconnu. Avec le maillot de Galatasaray, il a disputé 18 matches toutes compétitions confondues et marqué un total de neuf buts. Il a perdu, oui, 26 matchs en raison de différentes blessures tout au long du parcours.