‘Falcon and the Winter Soldier’ ​​offrira-t-il l’énorme surprise dont tout le monde parle? – .

S’il y a une chose que WandaVision m’a apprise, c’est que je ne devrais pas m’attendre à des révélations massives d’une série télévisée MCU. Les émissions Disney + contiendront toutes sortes d’œufs de Pâques intelligents qui s’accrocheront directement au MCU, ce qui les rend d’autant plus agréables pour les fans de Marvel qui ont vu les 23 films qui les ont précédés. Ils plantent également des graines très précoces pour les choses à venir dans le MCU. Mais les émissions de télévision ne fourniront pas de grands développements pour faire avancer le récit global du MCU, le scénario qui dépasse le cadre d’une seule série ou d’un seul film. Ils ne présenteront pas non plus d’énormes introductions de super-héros ou de méchants, bien que, encore une fois, ils planteront des graines qui nécessiteront un arrosage supplémentaire dans les prochaines tranches.

Mais que se passerait-il si The Falcon and the Winter Soldier offrait cette surprise Captain America dont tout le monde parlait? Wyatt Russell, l’acteur qui a fait un travail si brillant en jouant la version de John Walker de Captain America au point où il a reçu des menaces dans la vraie vie, a taquiné timidement qu’un tel moment pourrait être dans les cartes. Attention cependant, car certains spoilers suivent ci-dessous.

Captain America de Walker n’est que l’un des casquettes que nous verrons dans la série. Le dernier teaser nous a pratiquement dit qu’il n’y avait plus de place pour les subtilités et la prétention après ce que Walker a fait. Il n’est pas l’homme de l’uniforme et du bouclier, et Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) l’affronteront au combat. Les trois sont sur le point de se battre dans ce qui, espérons-le, sera une bataille mémorable pour le MCU, et Sam récupérera le bouclier.

Ce n’est pas vraiment un spoiler, compte tenu de ce que nous avons vu dans les remorques initiales. Nous n’avons pas encore vu les scènes avec Sam et Bucky s’entraînant avec le bouclier, ce qui signifie que ces événements ne peuvent se produire qu’après avoir récupéré le bouclier de Walker. Ainsi, à la fin de la série, Sam deviendra probablement le nouveau Captain America, ou il sera aussi le moins sur le point de devenir le successeur de Steve.

Anthony Mackie comme Falcon dans THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER. Source de l’image: Disney

Il y a aussi un troisième Captain America qui continue d’apparaître dans la série de toutes les mauvaises manières. C’est Steve Rogers de Chris Evans. Par de mauvaises manières, je veux dire que Marvel fait tout son possible pour ne pas faire référence à Steve au présent.

C’est maintenant six mois après Fin du jeu et Steve n’est pas mort. Les premiers épisodes de l’émission l’ont établi. Il est à la retraite, mais nous ne savons pas s’il est sur cette planète ou hors du monde. Sam et Bucky mentionnent Steve et son héritage à plusieurs reprises, mais, comme je l’ai déjà expliqué, ils ne parlent pas de lui comme s’il était vivant. Ils ne pensent pas une seconde à le contacter ou se demandent ce qu’il ferait. Je l’ai appelé le trou principal de l’intrigue de la série jusqu’à présent; deux super-héros qui ne discutent pas vraiment de l’endroit où se trouve leur ami ou qui se demandent si le vieil homme Steve va bien.

Cela nous amène à une toute nouvelle interview de la BBC Radio 1 avec Wyatt Russell (via The Direct), où on a demandé à l’acteur s’il avait déjà rencontré Chris Evans dans la vraie vie. Le critique de cinéma de BBC Radio 1, Ali Plumb, a expliqué sa question, affirmant qu’une photo côte à côte de Wyatt-Evans «briserait Internet» en ce moment. C’est à ce moment que Russell a laissé tomber ce qui pourrait facilement être le plus gros teaser de Falcon à ce jour – l’accent est mis sur le nôtre:

Ai-je déjà rencontré Chris Evans? Je pense que j’ai. Je ne pense pas que je lui ai «serré la main», mais je pense que je suis passé près de lui quelque part et j’ai établi un contact visuel. Cela compte comme un harceleur, cela ne compte comme rencontrer personne. Mais, je suppose que ce serait le cas. Vous devez juste attendre la fin de la série et ensuite tout le monde se dira: “ Oh, wow. ”

La dernière fois que nous avons été enthousiasmés par une star de Marvel taquinant un moment excitant dans une émission télévisée Marvel, nous avons découvert que Paul Bettany ne faisait que troller les fans. L’acteur de Vision parlait d’agir à ses côtés dans les derniers épisodes de WandaVision.

Que Steve Rogers apparaisse ou non dans l’un des deux derniers épisodes de Falcon, nous savons que l’épisode 5 sera très émouvant et comportera une camée surprise de super-héros que nous ne verrons peut-être pas venir. Nous regardons un acteur ou une actrice bien connu jouant un super-héros Marvel bien connu qui n’est pas apparu dans les films précédents de MCU – et qui pourrait ne pas apparaître dans les films de si tôt. Donc, au moins, nous avons cela. Sans oublier que Falcon n’a pas besoin de Steve Rogers pour être une grande série. C’est déjà une émission télévisée fantastique, que les fans de Marvel devraient voir même s’il n’est pas nécessaire de suivre les films principaux.

Le faucon et le soldat de l’hiver revient à Disney + vendredi. L’interview complète de la BBC suit ci-dessous, avec également des segments avec Erin Kellyman, l’actrice qui joue Karli Morgenthau dans la série.

