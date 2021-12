Fall Guys ne viendra pas sur Switch ou Xbox cette année

Beaucoup s’attendaient les gars de l’automne arrivera sur Switch et Xbox cette année, mais ce ne sera pas le cas.

Selon le développeur Mediatonic, cela n’arrivera pas cette année, mais nous en saurons plus sur les plans du studio pour les plateformes l’année prochaine.

« Nous savons que tout le monde est enthousiasmé par l’arrivée de Fall Guy sur Nintendo Switch et Xbox, avec une bonne raison », a déclaré le studio. « Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux reliant ces nouvelles versions de consoles au lancement de la saison 6 et nous voulons préciser que ce n’est pas le cas afin que personne ne reste confus à la recherche du jeu sur ces plateformes.

« Merci d’avoir été patient avec nous, c’est l’une de nos principales priorités en matière de développement actif et nous avons hâte de partager plus de détails avec vous en 2022. »

À l’origine, le jeu devait arriver sur les deux plates-formes à l’été 2021, mais l’équipe de développement a estimé que la fenêtre de sortie était « juste trop tôt » pour inclure toutes les « nouvelles fonctionnalités savoureuses » sur lesquelles on travaillait.

Si vous jouez au jeu sur d’autres plateformes, en attendant, vous pouvez plonger dans la saison 6 – Party Spectacular. Il propose de nombreux événements à durée limitée, tels que Sackboy pour les utilisateurs de PlayStation, 50 niveaux de récompenses à débloquer dans le Fame Path, les costumes exclusifs Fame Path Jin et The Ghost, et de nouvelles fonctionnalités via les comptes Epic Games, y compris la progression multiplateforme entre PS4 et Steam, et le retour des noms d’utilisateur personnalisés.

« Nous sommes excités parce que la saison 6 nous rapproche de notre objectif d’amener Fall Guys au plus grand nombre, avec Epic Game Accounts apportant une progression multiplateforme, puis un jeu multiplateforme entre PlayStation et PC cette saison », a déclaré le studio. .

« Cela nécessitera des tests et un apprentissage de notre part, car nous voulons nous assurer que nous pouvons offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils préfèrent jouer. C’est également une étape importante pour amener Fall Guys sur des plates-formes supplémentaires . »