Fall Guys remporte le record du monde Guinness pour être le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps

les gars de l’automne est un jeu très populaire, à tel point que Guinness World Records l’a remarqué.

Selon le développeur Mediatonic, le jeu a été inclus dans le livre Guinness World Records 2022. Que pouvez-vous demander? Pourquoi, pour devenir le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé de tous les temps, c’est quoi.

C’est un exploit assez impressionnant, compte tenu de tous les jeux disponibles, mais cela ne fait pas de mal non plus que le jeu soit gratuit. Ne pas dire ça pour enlever quoi que ce soit au dossier, juste faire une observation.

Ce n’est pas la première fois que le jeu est remarqué par des organismes qui distribuent des records et des distinctions. Le jeu a été nominé dans cinq catégories différentes aux BAFTA, il a été nominé pour cinq prix Golden Joystick et en a remporté deux, il a remporté un trophée des Game Awards 2020 et a remporté deux prix PlayStation Blog Game of the Year pour le meilleur jeu indépendant et multijoueur. Jeu.

Actuellement dans la saison 5, l’aventure sur le thème de la jungle devrait se terminer le 16 novembre et sera suivie de la saison 6. La mise à jour la plus récente du jeu est arrivée fin août et a introduit des variations de niveau à de nombreux tours, et Sum Fruit , qui est un nouveau cycle logique.

Le jeu de plate-forme battle royale est sorti sur PC et PlayStation 4 en août 2020, et aux dernières nouvelles, il devrait toujours sortir sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X/S cette année.