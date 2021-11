Fall Guys révèle la saison 6 : une fête spectaculaire

La sixième saison de Fall Guys: Ultimate Knockout arrive le 30 novembre, avec le thème « Party Spectacular ». La saison des célébrations introduira cinq nouveaux Rounds et 25 nouveaux costumes, dont deux costumes de Ghost of Tsushima. La nouvelle saison comprendra également un événement Sackboy à durée limitée.

Les nouveaux Rounds incluent Party Promenade, un nouveau niveau de gant sur le thème de la fête comprenant de nouveaux obstacles tels que des tubes à vide, des canons à ballons à eau et des barres de trapèze. Full Tilt est une nouvelle version d’un vieux classique, amenant les fameuses bascules du jeu au niveau supérieur, tandis que Pipe Dream is Round est entièrement composé de tubes à vide zoom disposés comme un labyrinthe que les joueurs peuvent parcourir. Le temps d’antenne voit les joueurs naviguer dans une combinaison d’objets, notamment un trapèze, des tapis roulants, des plates-formes rotatives tout en essayant de rester en l’air, avec des tambours et des palmes pour relancer les joueurs dans l’action. Le dernier nouveau tour, Leading Light, voit les joueurs essayer de rester sous les projecteurs en compétition avec tous les autres joueurs encore en jeu.

La saison 6 sera lancée avec un chemin de renommée comprenant 50 niveaux de récompenses, avec 25 nouveaux costumes thématiques disponibles tout au long de la saison. Deux d’entre eux présentent un lien avec le fantôme de Tsushima de Sucker Punch, avec deux costumes différents célébrant le protagoniste du jeu Jin Sakai.

Mediatonic a promis plus d’événements à durée limitée tout au long de la saison, bien qu’un seul – une collaboration avec Sackboy – ait été annoncé à ce stade.

Une fois la saison 6 lancée, tous les joueurs devront avoir un compte Epic Games pour jouer à Fall Guys, mais l’intégration du compte apportera de nouvelles fonctionnalités au jeu, notamment une progression entre les formes de jeu entre PS4 et Steam et le retour de noms d’utilisateur personnalisés.

La mise à jour de la saison comprendra également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et correctifs de qualité de vie, notamment le retour de la ronde finale Roll Off, des correctifs pour les palmes et une mise à jour du mode spectateur qui se concentrera automatiquement sur les membres du groupe.

