Fallen Astronaut, le monument controversé sur la Lune dédié aux astronautes décédés | Vie

Dans un peu plus d’un mois, cela fera 50 ans que l’astronaute David Scott a érigé secrètement ce monument aux astronautes décédés dans le cadre de programmes d’exploration spatiale.

On a l’habitude de profiter du côté plus gentil et plus spectaculaire de l’exploration spatiale : lancements de fusées, expériences amusantes sur la Station spatiale internationale, robots prenant des selfies à la surface de Mars… Mais explorer l’espace est un travail hasardeux et expérimental, et de nombreux astronautes ont perdu la vie tout en participant aux différentes phases des programmes spatiaux, tant américains que soviétiques.

Au 1971, Dans le cadre de la mission Apollo 15, le l’astronaute David Scott Il ferait partie des privilégiés qui fouleraient la Lune. Alors il a décidé rendre hommage aux astronautes décédés. Il contacte l’artiste belge Paul Van Hoeydonck, qui a conçu une simple figure d’astronaute, et a lui-même fait une plaque avec les noms de 14 astronautes décédés, huit Américains et six Soviétiques.

Avec l’autorisation de la NASA, mais sans le communiquer à la presse, David Scott a placé la figure et la plaque sur Mons Hadley, une zone montagneuse sur la Lune où la mission Apollo 15 a atterri, le 1er août 1971. Vous pouvez voir le simple monument, appelé Fallen Astronaut, sur la photo d’ouverture de l’histoire.

Il se voulait un hommage émouvant et sincère, mais c’est devenu un acte assez controversé.

Les 14 astronautes figurant sur la plaque sont :

Theodore C. Freeman Charles A. Bassett Elliot M. Voir Jr. Virgil I. Grissom Roger B. Chaffee Edward H. White II Vladimir M. Komarov Edward G. Givens Jr. Clifton C. Williams Jr. Yuri A. Gagarin Pavel I. Belyayev Georgiy T. Dobrovolsky Viktor I. Patsayev Vladislav N. Volkov

Techniquement aucun n’est mort dans l’espace, mais la plupart l’ont fait en service ou lors de missions d’entraînement. Certains sont morts de maladie ou d’un accident de voiture. Plusieurs d’entre eux, dont Youri Gagarine, le premier être humain à aller dans l’espace, lorsque les avions de chasse qu’ils pilotaient se sont écrasés.

Plusieurs astronautes russes sont morts lorsque le parachute ou le système de pression a échoué lors de l’atterrissage de Soyouz. Et trois astronautes américains, étouffés lors de l’incendie d’Apollo 1 lors des tests de la capsule de la fusée.

Mais comme on dit, ce qui était censé être un geste sincère est devenu controversé. Deux astronautes russes manquaient à la liste parce que la dictature soviétique n’avait pas rendu sa mort publique. Oui Robert Henry Lawrence Jr., le premier astronaute noir, n’était pas non plus décédé dans un accident pendant l’entraînement.

Des problèmes ont également surgi avec l’artiste qui a créé la statuette, Paul Van Hoeydonck. Il a affirmé que personne ne lui avait dit que c’était pour un hommage aux astronautes morts. Il croyait que c’était pour représenter l’Humanité, mais ils l’accusèrent de chercher un prétexte pour vendre des répliques de la figurine en éditions limitées, qu’il avait déjà fabriquées.

La NASA interdit de faire des affaires avec tout ce qui a à voir avec le programme spatial, et il a réussi à le convaincre de ne pas les commercialiser, bien qu’il ait vendu l’une de ces figurines à un collectionneur.

“L’espace est une maladie et un danger enveloppés de ténèbres et de silence”, avait l’habitude de dire le Dr McCoy dans le film Star Trek. La seule chose qui sépare la vie de la mort pour les astronautes est la capsule spatiale. Des choses se passent en elle que vous n’auriez jamais imaginées.

Au-delà du bruit et des omissions inexplicables, il nous reste cette tentative de honorer les astronautes qui ont perdu la vie tout en travaillant sur des missions spatiales.

Une définition assez précise qu'il ne faut pas oublier lorsque, dans quelques années, de nouveaux astronautes se rendront sur la Lune… et vers Mars.