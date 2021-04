Fallen Order obtient la mise à niveau des séries X et PS5 cet été ⋆ .

Star Wars Jedi: Ordre déchu était l’une des dernières merveilles techniques de la Xbox One et de la PlayStation 4. Dirigée par Apex Legends développeur Respawn Entertainment, le jeu donne magnifiquement vie à la période entre les Guerres des étoiles prequels et la trilogie originale. Désormais, les joueurs, anciens et nouveaux, peuvent profiter d’une version entièrement mise à niveau du voyage de Cal Kestis grâce à une prochaine mise à niveau de nouvelle génération sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Annoncé à l’approche des festivités de la Journée de la guerre des étoiles le 4 mai Ordre déchuLa mise à jour native de nouvelle génération sera gratuite pour tous les propriétaires existants. Il y a peu de détails sur ce que la mise à jour impliquera à partir de maintenant, mais il y a des promesses «d’un certain nombre d’améliorations techniques» pour les joueurs sur les nouvelles consoles. Le jeu sera disponible à 70% de son prix normal pour tous ceux qui n’ont pas encore repris l’action-aventure.

CONNEXES: La série Obi-Wan Kenobi de Disney + ajoute Maya Erskine dans un rôle récurrent

Star Wars Day apportera également plusieurs événements dans le jeu pour d’autres jeux vidéo Star Wars, y compris un nouveau familier droïde astromech pour Star Wars: l’Ancienne République et le casting de Star Wars: Le mauvais lot arrivant dans le titre mobile Star Wars: Galaxie des héros. Les nombreux Guerres des étoiles les jeux sans mises à jour en direct seront proposés à un prix réduit tout au long de la période des fêtes.

Ce sera en fait le deuxième Star Wars Jedi: Ordre déchu mise à jour pour les nouvelles consoles, alors que Respawn Entertainment a tranquillement publié un correctif pour le jeu qui lui a permis de détecter de nouveaux systèmes il y a trois mois. Comme expliqué par les experts de Digital Foundry, ceux qui possèdent le jeu peuvent le charger sur un nouveau matériel et obtenir des fréquences d’images améliorées et une résolution améliorée. Le patch à venir améliorera probablement encore le jeu, mais quiconque ne s’est enregistré qu’au lancement et a trouvé une expérience de buggy marquée par un ralentissement devrait enfin pouvoir expérimenter le jeu comme prévu dans les mois à venir.