Après une réussite de plusieurs semaines « En direct de l’inconnu » événement de streaming qui a eu lieu ce printemps, groupe de rock platine TOMBER À L’ENVERS prend la route et revient sur scène. Le groupe a annoncé « En direct de l’inconnu : la tournée », une manche de l’hiver 2022 qui débutera le 13 janvier à Atlanta et se poursuivra jusqu’au 4 février à Los Angeles. La tournée bénéficiera du soutien de FAIRE LA GUERRE, HAUTEURS D’AUBHORNE et Jeris Johnson.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le jeudi 11 novembre à 10h00 heure locale et se terminera le jeudi 11 novembre à 22h00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente « BLABBERMOUTH » pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale sera ce vendredi 12 novembre à 10h heure locale.

Regardez la bande-annonce de la tournée ci-dessous.

En d’autre TOMBER À L’ENVERS news, le single n°1 du groupe « Monstre populaire » a obtenu le statut de platine. Il a été diffusé plus de 145 millions de fois et est devenu l’un des plus grands hymnes de cette nouvelle décennie.

TOMBER À L’ENVERS des dates de tournée:

13 janvier – Atlanta, GA – Le Tabernacle



14 janvier – Nashville, TN – Marathon Music Works



15 janvier – Cincinnati, OH – ICON



17 janvier – Pittsburgh, PA – Scène AE



18 janvier – Silver Spring, MD – The Fillmore



19 janvier – Philadelphie, Pennsylvanie – The Fillmore



21 janvier – Boston, MA – Centre Tsongas



22 janvier – New York, NY – Hammerstein



24 janvier – Détroit, MI – The Fillmore



25 janvier – Chicago, IL – Aragon Ballroom



26 janvier – Minneapolis, MN – The Fillmore*



28 janvier – Kansas City, MO – The Uptown Theatre



29 janvier – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom



30 janvier – Dallas, Texas – Salle de bal Southside



01 février – Phoenix, AZ – Le Van Buren



04 février – Los Angeles, CA – Le Palladium

*Non FAIRE LA GUERRE



