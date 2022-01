Falling In Reverse sort un nouveau single « Zombified »

Groupe de rock qui vend du platine TOMBER À L’ENVERS a publié l’officiel Jensen Noen-réalisé le clip de son nouveau single « Zombifié ». La chanson a été écrite par TOMBER À L’ENVERS leader Ronnie Radke avec Cody Quistad et Jon Lundin.

« Zombifié » devrait apparaître le TOMBER À L’ENVERSle prochain EP de , « Zombie néon », qui sortira « bientôt », selon les réseaux sociaux du groupe.

Avril dernier, TOMBER À L’ENVERS ont pris part à « En direct de l’inconnu », une expérience de diffusion en direct immersive avec deux concerts totalement uniques avec des setlists différentes.

TOMBER À L’ENVERS a récemment annoncé « En direct de l’inconnu : la tournée », une manche de l’hiver 2022 qui débutera le 13 janvier à Atlanta et se poursuivra jusqu’au 4 février à Los Angeles. La tournée bénéficiera du soutien de FAIRE LA GUERRE, HAWTHORNE HAUTEURS et Jeris Johnson.

L’automne dernier, TOMBER À L’ENVERSest le single n°1 « Monstre populaire » obtenu le statut de platine. Il a été diffusé plus de 145 millions de fois et est devenu l’un des plus grands hymnes de cette nouvelle décennie.

« Monstre populaire » a apprécié un passage de plusieurs semaines au n ° 1 des charts radio rock. La chanson a atterri à la première place du classement Mediabase Active Rock, du classement Hot Hard Rock de Billboard et du classement Nielsen Rock. Il s’agit du premier single n°1 de la carrière du groupe. Il a également suivi la certification or de « La drogue en moi c’est toi » et une tournée anniversaire à guichets fermés.



