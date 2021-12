Fallon Shades Trump, dit à Biden qu’il ramène la classe

Hôte de fin de soirée Jimmy Fallon a jeté une ombre non subtile sur l’ancien président Donald Trump, disant au président actuel Joe Biden que « vous ramenez la classe » au bureau.

Lors de l’édition de vendredi soir de The Tonight Show avec Jimmy Fallon, Biden a fait sa première apparition à la télévision en fin de soirée depuis qu’il a pris ses fonctions.

Fallon, qui a la réputation d’être apolitique, a laissé entendre qu’il s’éloignerait de Trump. Il a évoqué les récents honneurs du Kennedy Center, déclarant à Biden : « J’ai vu des républicains et des démocrates dans la foule et tout le monde riait de blagues et écoutait de la bonne musique et tout le monde semblait cordial et gentil. Et je dis, Oh, il semble que cela devrait être beaucoup plus facile de s’entendre avec tout le monde… »

Biden a ri et a déclaré à Fallon que «beaucoup de républicains et de démocrates s’entendaient très bien ensemble», citant son amitié avec le sénateur récemment décédé. Bob Dole.

« On avait énormément cette relation et il en existe encore… Sauf que le Qanon et les éléments extrêmes du Parti républicain et ce que Donald Trump garde en quelque sorte, me semble-t-il, alimentant le, avec le Grand Mensonge, ça fait c’est terriblement dur », a déclaré Biden.

Fallon a déclaré à Biden qu’il était heureux de voir cette démonstration de courtoisie :

J’ai pensé que c’était génial de vous voir là-bas, et j’ai pensé, j’ai dit que j’étais – Nous vous avons fait une ovation debout parce que je dis ‘Le voici. Il ramène la classe. C’est un gars chic’, et vous ramenez la classe au bureau. Et j’ai trouvé que c’était vraiment incroyable que tu aies fait ça.

« Vous êtes très gentil de dire cela, merci », a déclaré le président à Fallon.

Fallon a subi une tempête de critiques de la part des opposants de Trump lors d’une apparition au Tonight Show de 2016, au cours de laquelle Fallon a mené une interview légère et a ébouriffé les cheveux du candidat de l’époque.

Regardez ci-dessus via The Tonight Show.

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com