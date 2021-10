Fallout 3 supprime les exigences du jeu pour Windows 13 ans plus tard

Illustration : Craig Mullins

Il y a probablement des lecteurs assez jeunes pour ne même pas savoir ce qu’était même Games For Windows Live, mais pour ceux d’entre nous qui l’ont vécu, nous nous souvenons : à quel point c’était inutile, à quel point c’était cassé.

Lancé en 2007, il s’agissait de la première tentative de Microsoft pour combler le fossé entre les joueurs sur console sur Xbox Live et ceux jouant sur PC, ce qui était parfaitement logique pour des jeux comme Shadowrun et Halo 2, mais beaucoup moins logique avec des aventures épiques en solo comme Fallout 3.

Pour la plupart des gens, les forcer à démarrer le jeu et à l’exécuter via le lanceur / plate-forme janky de Microsoft était simplement une douleur dans le cul, mais pour moi, c’était révolutionnaire. Je ne me souviens plus des détails (c’était il y a longtemps !), mais ma copie de Fallout 3 s’est heurtée à un bogue lié à Games for Windows Live, pas au jeu lui-même, et donc à chaque fois que j’essayais de jouer, à un certain moment du jeu, il planterait simplement.

Peu importe le nombre de fois que j’ai désinstallé et réinstallé le jeu. Cela n’avait même pas d’importance si je faisais cela sur un nouvel ordinateur. Il y avait un problème avec mon compte GFW lui-même, et cela m’a empêché d’aller plus loin qu’environ 1/4 du chemin à travers Fallout 3.

(S’il vous plaît, ne résolvez pas cela rétrospectivement pour moi, j’ai trouvé des moyens de continuer ma vie au cours de la décennie qui a suivi !)

Pas idéal ! Heureusement, mes drames de 2008 ne sont plus une préoccupation pour 2021, avec la dernière mise à jour de Fallout 3: Jeu de l’année sur Steam qui supprime entièrement l’ensemble des exigences des jeux pour Windows Live du jeu.

Le journal des modifications de la mise à jour 1.7.0.4 indique :

Fallout 3: Game of the Year Edition a été mis à jour et n’installe plus les dépendances Games for Windows Live. Si Fallout 3 a déjà été installé sur Steam, nous vous suggérons de désinstaller et de réinstaller le titre. Le titre ne nécessite plus Games for Windows Live et sera désormais lancé.

Les jeux pour Windows Live n’ont jamais vraiment décollé et, en 2013-14, ils étaient pratiquement morts dans l’eau, alors que Microsoft commençait à travailler sur les améliorations qui ont conduit à la vitrine Xbox et à l’intégration multijoueur bien supérieures dont nous bénéficions aujourd’hui.