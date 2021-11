Fallout 5 est en cours de développement, mais uniquement en tant que document de conception d’une page

Fallout 4 – ne vous attendez pas à la suite de sitôt (photo : Bethesda)

Pour la toute première fois, Bethesda a parlé de ses projets pour Fallout 5, mais il faudra encore beaucoup de temps avant sa sortie.

Fallout 4 a exactement six ans aujourd’hui, mais bien qu’il s’agisse d’un succès critique et commercial, il n’y a jamais eu la moindre allusion à une suite, Bethesda ayant choisi de ne parler que de Starfield et The Elder Scrolls 6.

Todd Howard de Bethesda a finalement choisi de discuter de la suite, dans le cadre d’une célébration du 10e anniversaire de Skyrim sur IGN, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent qu’elle sortira dans un proche avenir.

Selon Howard, il existe une « idée » pour Fallout 5, mais elle a été mise en veilleuse et ne sera publiée qu’après Starfield et The Elder Scrolls 6.

On ne sait pas quand même un travail sérieux commencera sur le jeu, car selon Howard, la seule chose qui existe pour le moment est un « one-pager » – une description d’une seule page de ce que le jeu va être.

Au-delà de cela, aucun travail de conception ou de production ne semble avoir commencé et avec Starfield pas avant la fin de l’année prochaine, il est déjà supposé que The Elder Scrolls 6 ne sortira pas avant au moins 2024 ou 2025. Comme prédit par un récent article de lecteur, cela signifie que Fallout 5 a peu de chances de sortir avant 2028.

Les fans espéraient qu’un moyen de contourner ce problème serait si Bethesda demandait à quelqu’un d’autre de développer le jeu, comme cela s’est produit avec Obsidian (qui, avec Bethesda, est également propriétaire de Microsoft) et Fallout: New Vegas.

Bethesda a toujours semblé en vouloir au succès de New Vegas et Howard semble rejeter l’idée que quelqu’un d’autre que son équipe fasse Fallout 5.

« Fallout fait vraiment partie de notre ADN ici. Nous avons travaillé avec d’autres personnes de temps en temps – je ne peux pas dire ce qui va se passer. Vous savez, nous avons une page sur Fallout 5, ce que nous voulons faire », a-t-il déclaré.

‘Si je pouvais agiter ma main et avoir [Fallout 5] dehors – vous savez, j’aimerais trouver un moyen d’accélérer ce que nous faisons, mais je ne peux pas vraiment dire aujourd’hui ou m’engager à quoi que ce soit, [like] qu’est-ce qui va se passer quand.

Bethesda a un jeu de service en direct Fallout 76 pour maintenir la marque en vie en attendant, et il peut également y avoir d’autres retombées – qui pourraient être par d’autres développeurs – mais en termes de Fallout 5, il semble que ce sera un très une longue attente.

