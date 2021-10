Fallout 76 est libre de jouer maintenant jusqu’au 25 octobre

Si vous avez été assis sur la clôture quand il s’agit de Fallout 76, et que vous êtes un membre Xbox Live Gold ou un sous-marin Games Pass Ultimate, vous pouvez vous lancer et commencer à jouer gratuitement jusqu’à lundi.

Jusqu’au 25 octobre, les utilisateurs de consoles Xbox peuvent jouer pour nada et si vous aimez ce que vous avez vécu, récupérez-le par la suite pour une remise. Tous vos progrès seront conservés après l’achat, vous permettant de revenir immédiatement et de continuer à jouer.

Les joueurs PC qui souhaitent accéder au week-end gratuit peuvent le faire via le lanceur Bethesda, Steam ou les versions Xbox Play Anywhere du jeu.

Ceux qui courent dans les Appalaches dans Fallout 76 pourront participer à un divertissement effrayant jusqu’au 2 novembre. Pour célébrer Halloween, vous rencontrerez probablement Scorched habillé en costume, laissant tomber des cadeaux une fois vaincus. Vous pourrez également distribuer des bonbons de votre CAMP. Pour ce faire, réclamez un Spooky Candy Bowl gratuit dans la boutique Atomic, placez-le dans votre CAMP et remplissez-le de Mystery Candy pour que les trick-or-treaters terminent les défis et gagnent récompenses.

Comme les autres joueurs, vous aussi pouvez agir comme un enfant en faisant des tours ou des friandises dans les Appalaches en costume pour collecter des bonbons mystères dans les CAMP des autres joueurs afin de recevoir les récompenses de défi supplémentaires susmentionnées.

Et enfin, le jeu célèbre le Bombs Drop Day en proposant des jeux Fallout à prix réduit. Fallout 76 dans ce cas est à 75% de réduction jusqu’au 26 octobre via le Xbox Store et sur PC. Les articles en jeu sont en vente jusqu’au 25 octobre avec un surplus de script et jusqu’à 50 % de réduction sur les articles du fournisseur. Les atomes seront également en vente jusqu’au 25 octobre, vous permettant d’économiser de l’argent afin de dépenser de l’argent sur de nouveaux vêtements et armures, des articles CAMP, des emotes et plus encore.