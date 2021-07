Fallout 76 obtient des serveurs personnalisés dans le cadre de son abonnement payant Fallout 1st

Bethesda apporte des serveurs personnalisés à Fallout 76, qui permettra aux joueurs de construire autant qu’ils le souhaitent – s’ils sont abonnés à la prime Fallout 1er un service.

Les joueurs demandent des serveurs privés dans Fallout 76 depuis le lancement du jeu en 2018, plus ou moins, et après leur ajout en 2019, les joueurs ont demandé à Bethesda de les rendre personnalisables. Après des mois de pression et une myriade de demandes de fans, la société ajoute enfin ces options au jeu, pour les joueurs payants.

À partir de septembre, les joueurs sur des serveurs privés pourront personnaliser leur expérience et modifier les règles du serveur en fonction de leur façon de jouer grâce à un nouveau système appelé Fallout Worlds.

Regarder sur YouTube

“Combinez des AP de combat illimités et des munitions infinies pour devenir un puissant guerrier des terres désolées, configurez les apparitions de créatures pour la chasse sérieuse au gros gibier, contrôlez les effets météorologiques tels que le brouillard, les radiations nucléaires ou même les tempêtes quantiques, activez des hauteurs de saut absurdes (n’oubliez pas de désactiver dommages causés par les chutes), activez la physique des ragdolls, modifiez la limite de hauteur des colonies… tout cela et bien plus encore sont à vous pour jouer et expérimenter comme bon vous semble », a déclaré Bethesda dans une annonce.

“En utilisant une large liste de paramètres personnalisables, les joueurs peuvent construire des CAMP dans des zones auparavant restreintes ou même supprimer le besoin d’électricité pour établir un paradis pour les constructeurs.”

À toutes fins utiles, il semble que Fallout 76 obtienne alors un «mode créatif». Sachez simplement que les progrès réalisés par vos personnages dans les mondes personnalisés resteront distincts des progrès réalisés en mode Aventure.

C’est dommage que tout ce plaisir soit conservé derrière le coûteux service Fallout 1st, alors. Au moins, Bethesda essaie de justifier le coût en offrant aux joueurs un ensemble organisé de mondes publics qu’il décrit comme une “série tournante d’expériences Fallout Worlds disponibles pour tous les joueurs”.

Pourtant, étant donné que Fallout 1st coûte 99 $ par an, c’est probablement un peu difficile à avaler pour les personnes qui ont payé le prix fort pour le jeu et ne veulent pas s’abonner.