Fallout, les fans de Kingdom Hearts protestent contre la mauvaise modération de Speedrun

Speedrun, un site Web où les classements couronnent les joueurs les plus rapides pour un jeu donné, a récemment ajouté une fonction de commentaire qui n’a bien fonctionné pour personne. Depuis sa mise en œuvre, les utilisateurs ont été spammés avec des commentaires vulgaires et des images inappropriées. Pire encore, ceux qui sont en proie à ce problème ne peuvent pas modérer les ordures. Du coup, certains speedrunners et modérateurs du site se sont mis en grève.

Lorsque les joueurs téléchargent une course sur le site, Speedrun crée une page dédiée avec la vidéo intégrée. Sous cette vidéo, il y a une section de commentaires où les gens peuvent publier des messages réagissant au contenu. À l’origine, la fonction de commentaire était destinée à augmenter l’interactivité sociale de la communauté au sens large, selon Speedrun.

Bien que la mise à jour du site semble avoir été bien intentionnée, les speedrunners et les modérateurs n’avaient initialement pas le contrôle des commentaires sur leurs propres vidéos. Bien qu’ils puissent supprimer des commentaires et bannir des utilisateurs, les commentaires offensants n’étaient pas supprimés automatiquement. Cette mise en œuvre a permis aux utilisateurs de mauvaise foi de créer de nouveaux comptes et de spammer les mêmes commentaires « en un clic ». Pour aggraver les choses, les commentaires n’avaient apparemment pas initialement de temps de recharge et permettaient l’intégration d’images.

Mais les speedrunners qui ont été touchés par cela ne sont pas restés les bras croisés. LiquidWifi, le streamer Twitch The Simpsons: Hit & Run le plus populaire du site depuis 2014, a récemment supprimé tous ses speedruns du site Web pour protester contre la situation des commentaires.

Selon LiquidWiFi, les commentaires qu’il a reçus ont commencé de manière inoffensive avec des mèmes et des messages inoffensifs de sa communauté. En quelques heures, cependant, il a commencé à recevoir du spam d’un petit groupe de personnes qui ont été bannies de son chat. Bien qu’il n’ait pas beaucoup de membres, le groupe a réussi à commenter 4 000 messages identiques sur tout le site Web. Certains de ces messages impliquaient des menaces de mort, des insultes et des images de dessins animés pornographiques « à la limite de l’illégalité » à chaque passage de ses classements Simpsons Hit & Run.

L’interdiction d’un utilisateur, selon LiquidWiFi, n’a pas d’abord supprimé automatiquement ses publications du site Web. La faute, affirme-t-il, incombe aux propriétaires du site.

« Le manque d’outils de modération de contenu est vraiment une erreur à laquelle je m’attendrais de la part d’un créateur de forum Internet des années 2000, pas quelque chose qui se passe de nos jours », a-t-il déclaré. « Les propriétaires du site Web, Elo, devraient être gênés à ce sujet », a-t-il déclaré en référence à l’acquisition du site par Pac par Elo Entertainment en octobre 2020.

Les choses se sont suffisamment compliquées pour que, dans un effort pour préserver les courses en dehors du site Web, les speedrunners des communautés Kingdom Hearts, Doom et Fallout ont commencé à exporter leurs données depuis le site dans le but de laisser la plate-forme derrière eux.

« Les modérateurs de ces communautés ont fait un travail fantastique et ont incroyablement compris ma décision de supprimer mes courses », a déclaré LiquidWifi. Après avoir retiré ses courses du site, LiquidWifi et d’autres modérateurs ont eu l’idée d’héberger une panne sur le site Web.

Bien que cela soit devenu un peu moche pour les utilisateurs de Speedrun, les administrateurs du site étaient apparemment conscients du problème et ont prévu de publier progressivement des corrections de bogues dans son processus de modération. Les nouvelles améliorations du site, détaillées mardi, aideront le personnel à « atténuer le spam de masse sur des passages uniques ainsi que le spam couvrant l’ensemble du classement ». Les corrections de bugs prévues permettront également aux coureurs de désactiver globalement les commentaires sur leurs courses et de modérer les commentaires.

« Nous voulons nous excuser pour les problèmes que cette mise à jour a créés lors de son lancement, et nous espérons que ces changements créeront une expérience plus agréable et plus sûre », a déclaré Speedrun dans son article de modération. « Nous travaillons sur des outils de modération supplémentaires pour les commentaires tout au long de cette semaine afin de favoriser une expérience de commentaire plus sûre ainsi que de mettre en œuvre certaines modifications de conception demandées par la communauté. »

Il y aura une option pour les coureurs et les modérateurs de supprimer tous les commentaires faits par une affiche et de les ajouter à une liste de blocage. Les coureurs et les moddeurs auront également accès à tous les commentaires supprimés d’un poster. Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, le site a déclaré que les commentaires ne peuvent pas être publiés si l’affiche a été bloquée par le coureur, selon Speedrun. Pourtant, pour certains, le mal est fait.

Bien que le site ait poussé à créer un correctif, NoobSalmon, un modérateur de Fallout speedrun, a déclaré que la communauté souhaitait que les correctifs du site soient plus rationalisés pour les modérateurs, à la fois pour la section des commentaires des courses et les publications du classement.

« Le consensus général dans notre communauté et la majorité des mods de classement en général, pas seulement dans la communauté Fallout, serait de pouvoir activer/désactiver les commentaires pour des classements entiers afin de faciliter la modération pour les modérateurs de jeu », a-t-il déclaré. mentionné.

NoobSalmon a déclaré que la communauté des speedruns de Fallout débattait du moment où mettre fin à la panne et attendaient que ces options de modération se concrétisent.

« Nous verrons bientôt comment les choses se déroulent et aussi comment les autres communautés réagissent à ces changements », a-t-il déclaré.

LiquidWiFi a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur le site. Dans l’ensemble, LiquidWifi a déclaré qu’il s’agissait d’une « solution de pansement » qui ne résout pas les principaux problèmes de commentaires créés pour les modérateurs.

« Une personne peut toujours publier sur l’ensemble du classement des jeux, mais maintenant chaque coureur doit prendre des mesures car les mods ne peuvent rien faire d’autre que supprimer le message », a-t-il déclaré.

Bien qu’il reconnaisse que les changements poussés depuis le site sont bons, LiquidWifi a déclaré qu’il met désormais beaucoup trop de pression sur un coureur individuel pour modérer ses propres courses.

Au lieu de cela, il prévoit de créer un site indépendant pour héberger Simpsons Hit & Run et a encouragé d’autres communautés de speedrun à faire de même. Certains explorent déjà des alternatives.

« J’espère qu’avec l’ajout de [new] Course de vitesse [website] en cours de développement, les gens auront une alternative gérée par la communauté, plutôt qu’une entreprise qui s’en fout », a-t-il déclaré.