Falynn Pina de RHOA accouche : découvrez le nom de sa petite fille

Voici quelques nouvelles de pêche qui raviront les fans de Bravo : Falynn Pina est maintenant maman de quatre enfants, E! Les nouvelles peuvent exclusivement annoncer.

La star et fiancé de The Real Housewives of Atlanta Banques Jaylan ont accueilli leur premier enfant ensemble, une petite fille nommée Emma a chanté Pina, le vendredi 26 novembre. Elle pesait 6 livres et 6 onces.

« Falynn a fait un travail tellement incroyable », a déclaré Jaylan à E! Nouvelles. « Elle est littéralement Superwoman. Emma est belle et en parfaite santé. »

La petite fille rejoint les trois fils de Falynn, qu’elle a d’une précédente relation.

En août, le couple a annoncé qu’il s’attendait dans une vidéo YouTube de 15 minutes. « Nous ajoutons un autre petit au groupe de fous », a déclaré Falynn à l’époque, notant à quel point son amour s’était déjà rapproché de sa progéniture. « Vous êtes une figure paternelle incroyable les garçons. »

Ce qui a été la préparation parfaite pour Jaylan. « Je suis aussi prêt que possible », a-t-il déclaré à propos de la parentalité. « J’ai toujours voulu avoir une sorte de figure paternelle dans ma vie, alors je rends aux garçons ce que je n’ai jamais reçu… Je suis prêt à commencer la nouvelle aventure avec toi. »