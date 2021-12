Falynn Pina de RHOA partage la première photo de sa petite fille Emma

Après la naissance de leur fille, Jaylan a également pris un moment pour chanter les louanges de Falynn. « Falynn a fait un travail tellement incroyable », a déclaré Jaylan à E! Nouvelles en novembre. « Elle est littéralement Superwoman. Emma est belle et en parfaite santé. »

Plus tôt ce mois-ci, Falynn est allé sur Instagram pour partager comment Jaylan a pleinement assumé le rôle d’être à la fois un nouveau père et un fiancé attentionné.

« Cet homme sait vraiment comment me réchauffer le cœur. Emma a eu des maux de ventre hier soir et pour vous les parents, vous savez que cela peut être brutal », a-t-elle écrit. « Disons simplement que je n’ai dormi qu’une heure. Mon fiancé s’est réveillé ce matin, m’a pris Emma, ​​a nettoyé la maison et m’a réveillé (des heures plus tard lol) avec un petit-déjeuner au lit, des fleurs et une carte avec une surprise spéciale à l’intérieur qui m’a fait craquer car il n’avait pas besoin de date d’expiration ! »

Elle a poursuivi: « Je me suis réveillée avec un petit-déjeuner, une maison propre et un rire avec mon meilleur ami. La vie ne pourrait pas s’améliorer. »

Mais les surprises sincères de Jaylan ne se sont pas arrêtées. Le 11 décembre, Falynn a de nouveau posté sur Instagram pour révéler le « cadeau push » que Jaylan lui a offert après avoir donné naissance à leur fille : un Range Rover 2022.

« OMG OMG !!! Je sais qu’ils disent que les Scorpions font mieux mais mon fiancé est vraiment plein de surprises! » elle a écrit. « Je n’ai jamais reçu de cadeau push auparavant, mais je ne m’attendais certainement pas à cela. Bien que j’adore mon cadeau, j’aime encore plus vous avoir comme futur mari. »