FAME-II et autres accélérateurs EV

Par Saurabh Agarwal

Dans le cadre du programme FAME II (adoption et fabrication plus rapides de véhicules électriques en Inde), des avantages financiers directs sont offerts aux fabricants de véhicules électriques (VE) pour aider à réduire le coût d’acquisition par les clients finaux. En tant que mécanisme, les fabricants d’équipement d’origine (OEM) répercutent d’abord l’avantage de la subvention sur le client final (au moyen d’un prix d’achat réduit) et réclament ensuite le montant auprès du département des industries lourdes (DHI).

Les avantages sont disponibles pour diverses catégories de véhicules, y compris les véhicules électriques à deux roues, et sont soumis au respect de diverses conditions, telles que le respect des exigences du programme de fabrication par étapes (PMP), c’est-à-dire la localisation, l’enregistrement du véhicule en tant que « véhicule à moteur » dans le cadre du Central Motor Vehicle Rules, enregistrement du modèle auprès du DHI, etc.

FAME II offre une couverture beaucoup plus large à l’industrie et dispose de deux mécanismes/verticaux principaux pour inciter l’espace pour les véhicules électriques : (1) incitations à la demande et (2) établissement d’un réseau de stations de recharge. Le programme est valable pour une période de trois ans à compter du 1er avril 2019. Il est probable que le programme se poursuivra sous sa forme révisée même après le 31 mars 2022. Le Centre a récemment amélioré la subvention par véhicule offerte sur les véhicules électriques à deux roues. fabriqué en Inde, de 10 000 Rs par KWH à 15 000 Rs par KWH, tout en augmentant simultanément le plafond global des bénéfices de 20 % du coût des véhicules à 40 %.

L’augmentation de la subvention offerte aux deux-roues est susceptible de faire baisser le coût des véhicules de 10 à 25 %, bien que les chiffres puissent varier en fonction de paramètres variables comme la capacité de la batterie, le coût des véhicules, etc. Cependant, les scénarios probables indiquent un avantage supplémentaire allant de 50 à 100 % des niveaux existants de subvention FAME. Cela réduit le prix des véhicules électriques à deux roues et est susceptible d’aider à l’adoption précoce des véhicules électriques.

La subvention FAME, associée à des avantages supplémentaires dans le cadre du programme PLI pour les batteries de cellules à chimie avancée (ACC) – un élément clé pour la fabrication de véhicules électriques – pourrait fournir une réduction supplémentaire de 1 à 3 % du coût des batteries de véhicules électriques.

En outre, on s’attend à ce que le secteur des véhicules électriques reçoive des incitations importantes dans le cadre du programme PLI envisagé pour le secteur automobile.

Alors que les petits caractères du document du régime sont toujours attendus, on s’attend à ce que les incitations varient de 6 à 20 % pour les fabricants de véhicules électriques, l’accent étant principalement mis sur les exportations. Pour pousser l’adoption anticipée des VE, le Centre a également autorisé la déduction des intérêts sur les prêts pour l’achat de VE, pris entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2022, à hauteur de Rs 1 50 000 (annuel) du revenu imposable des personnes physiques.

Il est également important de noter que les États/UT comme Delhi et Maharashtra, entre autres, fournissent également des subventions directes au consommateur final lors de l’achat. En outre, de nombreux États offrent également des incitations fiscales lucratives (soit dans le cadre de la politique industrielle de l’État, soit dans le cadre de politiques distinctes en matière de véhicules électriques) pour promouvoir la fabrication de véhicules électriques et d’infrastructures de véhicules électriques.

Le Centre, conformément aux récentes modifications apportées à FAME-II, prévoit également de désigner EESL en tant qu’agrégateur pour la demande de véhicules électriques à trois roues et d’autobus électriques, fournissant ainsi la commande en gros aux fabricants de véhicules électriques et leur fournissant une augmentation de la demande .

Toutes ces mesures politiques prises par le Centre et les États sont susceptibles de donner l’impulsion nécessaire à l’industrie des véhicules électriques et contribueraient à une transition progressive vers les véhicules électriques au cours des prochaines années.

