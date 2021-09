Famille d’accueil de luxe redéfinie : comment les familles d’accueil en Inde arrivent désormais sur la carte touristique mondiale

Du point de vue d’un voyageur, amã Stays & Trails offre des expériences locales immersives et authentiques aux clients dans des destinations pittoresques tout en ouvrant de nouveaux endroits pour voyager.

Vous planifiez une destination chez l’habitant sûre et amusante en cette période des fêtes ? « Rien ne me retient à Seattle. Je peux dessiner n’importe où », l’observation d’Eleanor dans le deuxième roman de Maria Semple « Aujourd’hui sera différent » est sûre de trouver un écho auprès des voyageurs qui veulent se détendre et faire une pause tranquille. Au milieu de la pandémie, le besoin de se détendre grâce à des expériences de voyage immersives est la clé de son propre quotient de bonheur en ces temps très incertains.

Des questions logiques émergent en ce qui concerne le segment des voyages et de l’hôtellerie en Inde, telles que : l’hôtellerie est-elle une industrie rentable ? L’hébergement chez l’habitant est-il rentable en Inde ? Nombreuses sont les raisons pour lesquelles les familles d’accueil sont meilleures que les hôtels. Examinez le niveau de détail dans la personnalisation des services d’accueil comme un aspect. Un autre aspect concerne le maintien de l’échelle de temps et de la portée des expériences immersives dont un voyageur peut profiter pendant la journée.

Par exemple, les clients de « amã Stays & Trails » à Munnar peuvent pêcher la truite, une option qui n’est autrement disponible que dans l’Himalaya. Dans le domaine de thé Makaibari de renommée mondiale à Darjeeling, les invités peuvent apprendre la dégustation de thé et les subtilités des thés millésimés qui sont récoltés à Makaibari depuis plus de 159 ans. A Coorg au Pollibetta Bungalow, on peut parcourir les plantations de café avec un guide. Pour ceux qui sont pressés par le temps, des endroits comme Lonavala, Khadakwasla et Munnar fournissent des héliports pour l’atterrissage des hélicoptères. amã Stays & Trails propose également des bornes de recharge pour véhicules électriques à certains endroits.

Quel est le concept de l’hébergement chez l’habitant ?

Le concept de séjour à domicile rattrape son retard dans le scénario post-pandémique. Pourquoi? Simple. Désormais, les voyageurs souhaitent profiter de tout le confort dont ils disposent à la maison mais le séjour à domicile devient une expérience immersive dans une destination de loisirs de leur choix. L’idée d’être là où vous voulez explorer est un sentiment qui mène à une expérience. Les voyageurs peuvent également aborder les familles d’accueil avec des exigences spécifiques et uniques et s’engager de manière plus personnalisée par rapport aux hôtels.

S’adressant exclusivement à Financial Express Online, Sarabjeet Singh, responsable des expressions chez IHCL, observe : « En février 2019, lorsque nous avons lancé ‘amã Stays & Trails’, il s’agissait du premier produit de marque sur le marché en croissance rapide des séjours chez l’habitant en Inde. En tant que pionnier de l’hospitalité indienne, IHCL a placé de nombreuses destinations comme le Rajasthan, le Kerala, Goa, Andamans et, plus récemment, le nord-est de l’Inde, sur la carte touristique mondiale. En tant qu’entreprise, nous avons toujours cru à la création de destinations et le modèle commercial de « amã » nous donne accès à des endroits moins connus en proposant des hébergements dans des zones où il n’est pas encore économiquement viable de construire de grands complexes ou hôtels.

Qualifiant cette décision d’étape vers « exploiter le potentiel du segment croissant des familles d’accueil en Inde », le directeur général et chef de la direction d’IHCL, Puneet Chhatwal, souligne que chaque famille d’accueil fait revivre la culture et le patrimoine locaux de la destination à travers une pléthore d’expériences immersives et authentiques. comme les spécialités de la cuisine régionale, les activités de plein air et les destinations moins connues que les voyageurs peuvent explorer.

La famille d’accueil est-elle sûre en Inde?

Des marques hôtelières bien établies et de confiance font du séjour chez l’habitant une expérience sûre et authentique pour les voyageurs. Dans ce contexte, amã Stays & Trails a franchi un cap notable de 50 bungalows combinés à sept nouvelles signatures à travers le pays couvrant des sites centrés sur la nature tels que Lonavala, Mahabaleshwar et Panchgani, entre autres.

Du point de vue du voyageur, amã Stays & Trails propose des expériences locales immersives et authentiques aux clients dans des destinations pittoresques tout en ouvrant de nouveaux lieux de voyage. Pour les voyageurs indiens qui choisissent des familles d’accueil pendant leurs voyages, avoir l’option d’une marque de confiance fait toute la différence.

C’est le point clé que Sarabjeet Singh, responsable des expressions, IHCL souligne : « Nous avons développé un modèle en étoile où chaque bungalow amã est pris en charge par un hôtel IHCL à proximité dans chaque région, offrant ensemble l’assurance d’un service sûr et sur mesure. avec les normes strictes d’hygiène, de sûreté et de sécurité d’IHCL dans toutes ses propriétés. Pendant la pandémie, nous avons vu le sentiment et le comportement des consommateurs graviter vers des « vacances bulles », avec une forte préférence pour les séjours privés, tenant compte des mesures de sécurité et de distanciation sociale. Les bungalows amã, présents dans des endroits insolites à distance de conduite des principaux centres urbains, offrent aux voyageurs des services personnalisés comprenant le séjour, tous les repas, un chef dédié sur place et un personnel de service hautement qualifié.

Un autre avantage pour les propriétaires d’animaux est que tous les bungalows amã acceptent les animaux.

Famille d’accueil en Inde : un marché en croissance pour l’hébergement alternatif

Vous vous demandez à quelle vitesse l’industrie hôtelière se développe ou vous vous demandez « Comment puis-je réserver une chambre chez l’habitant en Inde ? » Les options sont nombreuses, tout comme les expériences de voyage authentiques.

« Nous avons diversifié nos offres pour exploiter le potentiel du marché croissant de l’hébergement alternatif, qui en est aujourd’hui à ses balbutiements mais qui est déjà en train de croître pour jouer un rôle important sur divers marchés. Après avoir commencé le voyage avec neuf bungalows patrimoniaux sous un contrat de gestion à Coorg et Chikmagalur, le portefeuille d’amã s’est aujourd’hui étendu à 51 bungalows dans des destinations de loisirs telles que Goa, Alleppey, Trivandrum, Lonavala, Khadakwasla, Madh Island, Munnar, Darjeeling et Alibaug, entre autres. . D’ici 2025 nous visons un portefeuille de 500 bungalows ama en contrat de gestion. C’est aussi une excellente proposition commerciale pour les propriétaires de maison. amã leur fournit une plate-forme pour monétiser leurs actifs et les convertir en une entreprise lucrative gérée par IHCL », a déclaré Sarabjeet Singh à Financial Express Online.

Actuellement, la marque ‘amã Stays & Trails’ dispose d’un portefeuille de 51 bungalows et villas dont 18 en cours de développement.

De toute évidence, un pays aussi diversifié et époustouflant que l’Inde a beaucoup à offrir et à croître dans la catégorie des familles d’accueil. Pour les voyageurs indiens qui explorent des destinations pittoresques et sûres, il s’agit de déterminer comment optimiser au maximum leurs expériences de voyage.

