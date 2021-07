Famille en vacances à Haven Greenacres à Porthmadog au Pays de Galles dans la rangée Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Emma Williams a emmené son mari et ses cinq enfants âgés de huit ans et moins à Haven Greenacres à Porthmadog, dans le nord du Pays de Galles, le week-end dernier. Ils ont visité le restaurant Mash and Barrel du parc de vacances, mais le personnel a dit au clan qu’il avait besoin de deux tables, conformément aux directives de Covid au Pays de Galles.

Mais cela a laissé Emma dévastée et elle a fondu en larmes à sa table, rapporte Wales Online.

La mère de cinq enfants a exprimé sa colère dans une vidéo dramatique qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux depuis.

Cependant, Haven a déclaré que la règle des six s’applique toujours au Pays de Galles et qu’elle doit toujours l’appliquer.

Emma, ​​de Telford, Shropshire, a déclaré: “Ils nous ont assis sur deux tables si éloignées l’une de l’autre. C’était horrible. D’autant plus que mes enfants sont très jeunes. Je voulais vivre cela avec les enfants et je ne pouvais pas .

“Ce n’était pas comme ça que j’envisageais nos vacances.

“Ma fille a un an et demi et s’assoit généralement sur nos genoux et ils ne nous permettraient pas de faire ça. Mes enfants avaient tellement faim que je viens de l’accepter.”

Pendant la pandémie, Emma a perdu son entreprise d’ongles et son mari Dave a perdu son entreprise de peinture et de décoration. Ils avaient espéré que la pause marquerait la fin de leur période de stress.

Ils ont déclaré avoir consulté le site Web du gouvernement gallois avant leur visite et étaient convaincus qu’ils pourraient s’asseoir ensemble.

Après leur repas, ils se sont également séparés lorsqu’ils sont allés profiter des animations de la soirée.

Emma a déclaré: “Leur excuse était que mon enfant d’un an enfreindrait les règles de distanciation sociale. Comment un enfant d’un an et demi peut-il enfreindre les règles?

“Je pense qu’il y a beaucoup de jugement autour du fait d’avoir une grande famille et je me suis senti discriminé.”

Un porte-parole de Haven a déclaré: “Depuis le début de la pandémie, nous avons introduit un certain nombre de nouvelles procédures pour aider nos clients à se sentir en sécurité dans nos parcs.

“Nous ne connaissons pas les détails exacts de ce problème et nous nous excusons si nous avons fait une erreur en termes de disposition des sièges pour la famille.

“Nous avons envoyé une communication à tous les parcs gallois pour leur rappeler la règle de six et comment elle s’applique dans les zones d’accueil.

“Nous sommes conscients que le client a déposé une plainte et cela sera traité par les voies normales.”