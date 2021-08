Famille royale: Charles et William «absolument furieux» contre le prince Andrew | Royale | Nouvelles

S’adressant à GB News samedi, le biographe royal et journaliste chevronné a affirmé que le prince de Galles et le duc de Cambridge seraient à côté d’eux après l’annonce que le prince Andrew avait une action en justice civile contre lui par l’accusatrice Virginia Giuffre. Mme Levin a déclaré qu’à son avis, le duo pensait que la saga avait jeté le discrédit sur la famille et était “furieux” contre le duc d’York. Il vient comme il a été rapporté par Express.co.uk que le couple pense “très fortement” qu’il n’y aura pas de retour à la vie publique pour le prince Andrew. Mme Giuffre a déposé une plainte contre le prince devant un tribunal de New York le lundi 9 août, affirmant qu’elle lui avait été “traitée” afin qu’il puisse avoir des relations sexuelles avec elle à l’âge de 17 ans. Le prince Andrew nie catégoriquement les allégations.

Mme Levin a reconnu que la situation est “très très difficile” pour la reine alors qu’elle se bat pour accepter qu’elle doit être à la fois “une mère et une reine” tout en faisant face au scandale.

Mais le biographe royal a déclaré que son fils, le prince Charles et son petit-fils, le prince William, avaient des points de vue très différents sur la saga par rapport à sa majesté.

Mme Levin a expliqué: «Le prince Charles et le prince William sont beaucoup plus ensemble à ce sujet.

“Et juste absolument furieux contre lui.”

JUST IN Meghan reçoit «le goût de sa propre médecine» alors que son frère «encaisse» sa relation royale

Elle a ajouté que leur fureur provenait d’Andrew “jetant le discrédit sur la famille royale” avec le dernier événement d’une longue saga des liens du prince Andrew avec le défunt financier pédophile Jeffrey Epstein.

Les commentaires de Mme Levin interviennent alors que la commentatrice royale Rebecca English a également souligné que la situation du prince Andrew était vue très différemment par Charles et William.

Mme English a déclaré: “Il est important de souligner qu’il n’a pas été convoqué là-bas [Balmoral] pour les discussions de crise comme certains l’ont suggéré, il partait déjà cette semaine en vacances avec sa famille.

“De toute évidence, c’est inévitable, malgré l’aversion de la reine pour les confrontations, il est inévitable qu’ils vont devoir en parler, c’est une histoire en première page dans le monde entier.”

LIRE LA SUITE Le rêve Netflix de Meghan Markle et du prince Harry en lambeaux: “Juste un communiqué de presse”

Et dans un moment révélateur, elle a ajouté: “Je sais pertinemment que les courtisans supérieurs et en effet, les membres de sa propre famille, notamment le prince de Galles et le duc de Cambridge sont vraiment mécontents de la façon dont cela a été géré.

“Le prince Charles a le sentiment très fort que, même s’il aime son frère en tant que membre de sa famille, il n’a aucun moyen de revenir à la vie publique après cela.”

Mme Giuffre a déposé une plainte contre le prince Andrew devant un tribunal de New York le lundi 9 août. Elle poursuit le prince Andrew en vertu de la loi sur les enfants victimes qui a été adoptée en 2018 par l’État de New York pour aider les victimes d’abus sexuels historiques à demander réparation.

Elle allègue avoir été « victime de la traite » par le défunt financier pédophile Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell et « agressée sexuellement » à l’âge de 17 ans par le prince Andrew, duc d’York dans un appartement à Londres en 2001.

A NE PAS MANQUER

Thomas Markle Jr sauvage après une attaque brutale contre Meghan Markle [LATEST]

La remarque radio du prince Harry “est tombée comme un ballon de plomb” [INSIGHT]

Meghan et Kate «plus proches que jamais» [ANALYSIS]

Mme Maxwell, 59 ans, a plaidé non coupable de l’acte d’accusation de huit chefs d’accusation concernant ses efforts présumés pour trouver et préparer des filles mineures à des abus sexuels pour Epstein entre 1994 et 2004. Elle pourrait encourir jusqu’à 80 ans de prison si elle était reconnue coupable.

En 2019, à la suite de l’interview explosive du prince à la BBC où il a discuté de sa relation avec M. Epstein, le palais de Buckingham a publié une déclaration disant: “Le duc d’York regrette sans équivoque son association malavisée avec Jeffrey Epstein. Le suicide d’Epstein a laissé de nombreuses questions sans réponse, en particulier pour ses victimes. Le duc sympathise profondément avec les personnes touchées qui souhaitent une forme de fermeture.

“Le duc a déjà déclaré qu’il n’avait vu, témoin ou suspecté aucun comportement du type de celui qui a par la suite conduit à l’arrestation et à la condamnation de Jeffrey Epstein. Il déplore l’exploitation de tout être humain et ne tolérerait, ne participerait ou n’encouragerait aucun un tel comportement.”

Le duc nie ardemment toutes les allégations portées contre lui, ajoutant qu’il ne sait pas et n’a jamais rencontré Mme Giuffre.