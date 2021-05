Famille royale «contre les Sussex»: comment le palais «défend» les affirmations de Harry et Meg | Royal | Nouvelles

Le palais de Buckingham a déclaré qu’il enquêterait après avoir signalé que des allégations de “harcèlement” auraient été faites contre Meghan Markle par l’ancien personnel royal. L’expert royal Julie Montagu a discuté des allégations d’intimidation faites contre la duchesse dans le documentaire de Channel 5 Harry et Meghan: 3 années troublées. Elle a suggéré que c’était une façon pour la famille royale de se «défendre» avant l’interview des bombes du couple.

Mme Montagu a déclaré: “Une fois que nous avons connu les données aériennes de cette interview d’Oprah avec Meghan et Harry, tout d’un coup, le palais est sorti en disant qu’il enquêtait sur ces rapports.

“Ici, nous avons dans un sens les Sussex contre toute la famille royale et si vous aimez la famille royale d’une manière ou d’une autre essayer de se défendre sans avoir à ouvrir publiquement ce que nous savons qu’ils ne feront jamais.”

Le palais a déclaré dans un communiqué en mars: “Nous sommes clairement très préoccupés par les allégations du Times à la suite des allégations faites par d’anciens membres du personnel du duc et de la duchesse de Sussex. En conséquence, notre équipe des ressources humaines examinera les circonstances décrites dans l’article.

«Les membres du personnel impliqués à l’époque, y compris ceux qui ont quitté le foyer, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées.

“La Maison royale avait mis en place une politique de dignité au travail depuis un certain nombre d’années et ne tolérera pas et ne tolérera pas l’intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail.”

Il faisait suite à une histoire du Times concernant des accusations d’intimidation lorsque Meghan et le prince Harry étaient encore des membres de première ligne de la famille royale en 2018.

La duchesse de Sussex a publié une déclaration sur les allégations.

Son porte-parole a déclaré: «La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a elle-même été victime d’intimidation et qui est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des souffrances et des traumatismes.

“Elle est déterminée à poursuivre son travail de promotion de la compassion dans le monde entier et continuera de s’efforcer de montrer l’exemple pour faire ce qui est bien et faire ce qui est bien.”

Le porte-parole de Meghan a déclaré au Times: «Appelons simplement cela ce que c’est – une campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible.

“Nous sommes déçus de voir cette représentation diffamatoire de la duchesse de Sussex crédible par un média.

“Ce n’est pas un hasard si des accusations déformées vieilles de plusieurs années visant à saper la duchesse sont présentées aux médias britanniques peu de temps avant qu’elle et le duc ne parlent ouvertement et honnêtement de leur expérience de ces dernières années.”

Le communiqué ajoute que les “allégations diffamatoires” du Times ont été intégralement traitées dans une lettre légale adressée au journal.

L’interview du couple royal avec Mme Winfry a été diffusée quelques jours à peine après la déclaration.

Meghan a déclaré à l’animateur du chat qu’il y avait des «préoccupations» concernant la couleur de la peau d’Archie.

Harry a précisé plus tard que cela ne venait ni de la reine ni du prince Philip.