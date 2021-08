Famille royale de Norvège : la princesse héritière Mette-Marit annonce la mort du chien de la famille | Royale | Nouvelles

Muffins est décédé la semaine dernière, a déclaré la princesse héritière Mette-Marit à ses abonnés Instagram dans un article affligé. Le royal a révélé que l’adorable chiot était mort d’un cancer.

Elle a posté plusieurs photos du labradoodle avec d’autres membres de sa famille.

“Notre dernier voyage”, a écrit la royale en hommage à son animal de compagnie bien-aimé avec une photo de Muffins.

“Cette semaine, nos muffins sont morts d’un cancer”, a écrit la princesse héritière.

“Le chouette chouette de toute la famille et le meilleur ami qui est né à la maison dans le salon.

“Elle nous a donné à tous plus d’amour, de réconfort et de rires que vous ne pouviez espérer, et elle manque beaucoup à tout le monde ici et à maman Milly”, a-t-elle écrit.

La princesse héritière Mette-Marit et le prince héritier Haakon ont deux enfants – Ingrid Alexandra et Sverre Magnus.

Ils sont respectivement deuxième et troisième sur le trône norvégien.

La princesse héritière a déclaré que Muffins avait donné à sa famille « de l’amour, du réconfort et des rires ».

Le nom complet du labradoodle est Muffin Kråkebolle qui signifie en anglais Muffin Sea Urchin.