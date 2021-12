Famille royale EN DIRECT: ‘Angelic’ Kate partage un moment adorable lors d’une ‘soirée vraiment magique’ | Royale | Nouvelles

Kate et William, ainsi que les cousins ​​Zara et Mike Tindall, la princesse Beatrice et la princesse Eugénie ainsi que Sophie Wessex et les Middletons ont assisté au service de chant communautaire Together At Christmas, qui sera diffusé par ITV la veille de Noël.

La duchesse de Cambridge était vêtue pour l’occasion d’une tenue rouge vif et d’une paire de boucles d’oreilles en diamant empruntées à la reine, un fan s’est adressé à Twitter et a déclaré qu’elle avait l’air « angélique ». Tony Hudgell, le héros national qui a dû se faire amputer des deux jambes à la suite des abus qu’il a subis lorsqu’il était bébé, était également présent et a déclaré que c’était « magique » de rencontrer les futurs roi et reine consort.