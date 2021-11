Famille royale EN DIRECT : Avocats en attente ! Palace sur le point de se disputer avec la BBC après le déménagement du Megxit | Royale | Nouvelles

Le premier épisode de « Les princes et la presse » a été diffusé la semaine dernière et a accusé les ménages royaux d’avoir activement informé le prince Harry et Meghan Markle. Il est entendu que les représentants légaux garderont un œil attentif sur l’épisode de ce soir – intitulé « Sussexit », remplacé par « Megxit » pour apaiser le duc de Sussex – pour décider si la BBC a bafoué les règles concernant l’exactitude et l’impartialité.

Une déclaration conjointe publiée par Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace, et montrée à la fin de la première partie, a déclaré que la BBC avait donné une « crédibilité » à des « affirmations exagérées et infondées ».

Leur réponse à la suite de l’épisode de ce soir pourrait également prendre la forme d’une plainte auprès des gouverneurs de la BBC ou auprès du chien de garde Ofcom.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT SUR LA FAMILLE ROYALE