Famille royale EN DIRECT: Des Écossais cruels se moquent de Prince George au cœur brisé – messages amers | Royale | Nouvelles

Le prince George, sept ans, a assisté à la finale de l’Euro 2020 à Wembley aux côtés de ses parents, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Le jeune royal était ravi lorsque l’Angleterre a marqué le premier but à la deuxième minute seulement. Mais plus tard, l’héritier du trône a semblé très tendu et bouleversé lorsque les Trois Lions ont perdu lors des tirs au but.

Les photos de George semblant abasourdi par le résultat final ont été brutalement moquées par les supporters écossais.

Rebecca English, la rédactrice royale du Daily Mail, a partagé cinq photos du jeune semblant très inquiet alors que le match se terminait par des tirs au but.

Sa légende disait: “Prince George résume l’humeur de la nation #pénalités #Euro2020Final #ENGITA.”

Elle a ensuite partagé une dernière image de l’enfant de sept ans semblant abattu avec le prince William plaçant sa main sur les épaules de son fils après la défaite écrasante de l’Angleterre lors du dernier obstacle.

Mais les fans de football écossais semblaient se délecter du chagrin de George.

Les photos de George semblant abasourdi par le résultat final ont été brutalement moquées par les supporters écossais.

Rebecca English, la rédactrice royale du Daily Mail, a partagé cinq photos du jeune semblant très inquiet alors que le match se terminait par des tirs au but.

Sa légende disait: “Prince George résume l’humeur de la nation #pénalités #Euro2020Final #ENGITA.

“Elle a ensuite partagé une image finale de l’enfant de sept ans semblant abattu avec le prince William plaçant sa main sur les épaules de son fils après la défaite écrasante de l’Angleterre lors du dernier obstacle.

Mais les fans de football écossais semblaient se délecter du chagrin de George.