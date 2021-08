Famille royale EN DIRECT: «Faux» Meghan et Harry ont fait honte aux États-Unis alors que Duke a qualifié de «fou royal» | Royale | Nouvelles

in

Le duc et la duchesse de Sussex ont été fortement critiqués au Royaume-Uni pour leurs attaques continues contre la famille royale, mais il semble maintenant qu’ils perdent la faveur des États-Unis pour leurs explosions publiques. Le journaliste américain Raymond Arroyo a dénoncé la “fausse routine royale” de Meghan et Harry et a fustigé le couple pour avoir saccagé la famille royale tout en continuant à tirer profit de son nom.

S’exprimant sur Fox News, M. Arroyo a discuté de la récente vidéo de Meghan, où elle a lancé sa nouvelle campagne 40×40.

Le clip de deux minutes a vu Meghan promouvoir l’initiative avec l’actrice Melissa McCarthy, avec Harry faisant une courte apparition à la fin en jonglant à l’extérieur.

Commentant la vidéo, le commentateur américain a déclaré: “Ce qui est le plus exaspérant à ce sujet, c’est la fausse routine royale.

“Jamais personne n’a publiquement décrié une institution comme la famille royale en essayant d’assumer ses pièges pour le profit et l’attention comme Meghan Markle l’a fait.”

M. Arroyo s’est ensuite moqué du duc pour son camée de jonglerie.

Il a déclaré: “La partie la plus embarrassante de cette vidéo était à la fin.

“C’est Harry, qui est passé d’altesse royale à imbécile royal.”

Au cours du chat de Fox News, l’animatrice Laura Ingraham a accepté et a plaisanté: “Il a jonglé de prince à bouffon de la cour.”

Meghan a partagé la vidéo mercredi dernier, à l’occasion de son 40e anniversaire.

Dans le clip, elle a demandé aux dirigeants et aux personnes influentes de consacrer 40 minutes de leur temps pour encadrer les femmes qui retournent au travail.

SUIVEZ EXPRESS.CO.UK POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :