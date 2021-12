Famille royale EN DIRECT: Furious Harry contraint de répondre à cause d’un « lien falsifié » avec Charles Row | Royale | Nouvelles

Michael Fawcett a démissionné de son poste de directeur général de la Prince Foundation après le scandale du « cash for Honors » qui prétend que Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz s’est vu promettre un titre de chevalier et une résidence au Royaume-Uni pour avoir fait un don à la fondation.

Le Sunday Times a rapporté que le duc de Sussex avait accepté de rencontrer le Dr Bin Mahfouz en 2013 à la suite d’un don de 50 000 £ à son organisme de bienfaisance

La demande a été démentie par Harry ajoutant qu’il « a rompu les liens avec M. Mahfouz et ses associés en 2015 ».

Un porte-parole du duc de Sussex a déclaré: « Il est décevant que le Sunday Times, connaissant tous les faits, ait choisi d’encourager la spéculation en étant délibérément vague pour tenter de créer un lien falsifié entre le duc de Sussex et le scandale CBE, de dont il n’avait aucune connaissance ou implication.

« Le duc et ses conseillers, ainsi que son organisation à but non lucratif Sentebale, ont rompu leurs liens avec M. Mahfouz et ses associés en 2015, n’acceptant plus de nouveaux dons à Sentebale et mettant fin à tout projet de collecte de fonds au milieu des inquiétudes croissantes concernant les motifs de son Support.

« Le duc avait prévu une réunion avec ce donateur il y a près de huit ans, ne l’a présenté à aucun membre de la famille royale et a exprimé ses inquiétudes au sujet du donateur. »

