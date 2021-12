Famille royale EN DIRECT: Fury alors que Meghan est accusée d’avoir «mis en scène» des photos de Noël après la réaction d’Ellen | Royale | Des nouvelles

Des photos ont émergé de Meghan lors d’une virée shopping de Noël à Montecito mercredi, incitant certains utilisateurs de Twitter à prétendre que la duchesse avait mis en scène les clichés.

Un utilisateur avec la poignée @lord_belacquan a déclaré: « Meghan a été tellement déclenchée par un article disant qu’elle restait à la maison à cause du contrecoup d’Ellen, elle a organisé une séance photo de paparazzi de ses achats et a essayé d’avoir l’air occupée avec deux téléphones éteints. »

Une autre, @hrrysgreysuit, a déclaré : « Elle a appelé les Paps. Santa Barbara est une petite communauté où les paparazzi ne font pas qu’attendre qu’elle sorte. »

Cependant, d’autres utilisateurs n’ont pas tardé à défendre la duchesse contre les accusations, avec un avec la poignée @SneezeCocoa écrivant: « Meghan a l’air absolument magnifique! Et être pappé de temps en temps est attendu, ce sont les actions illégales et intrusives des médias et des paparazzis J’ai un problème avec. »

Cela vient après que le commentateur royal Neil Sean a affirmé que Meghan était » tellement bouleversée » par le contrecoup suite à son apparition dans The Ellen Show qu’elle a » pris à l’intérieur «

