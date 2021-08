Famille royale EN DIRECT: Fury alors que Meghan Markle «se moque de la reine» dans le dernier «coup publicitaire» | Royale | Nouvelles

Le compte à rebours du combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier dans la UFC 257 samedi prochain. L’Irlandais, grande star de la modalité, est déjà en Abou Dabi, quartier général du combat, et a été noté dès le premier jour. McGregor est arrivé dans un yacht de luxe à Île de Yas, l’île qui […] More