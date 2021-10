Famille royale EN DIRECT: Harry blâmé pour ne pas avoir présenté Lilibet à la reine « Pas d’excuse! » | Royale | Nouvelles

Camilla, la duchesse de Cornouailles, « imite » Kate, la duchesse de Cambridge alors qu’elle s’apprête à prendre la place de « la femme la plus célèbre du monde », selon un commentateur.

La duchesse de Cornouailles a été félicitée par un panéliste du programme Jeremy Vine de Channel 5 pour avoir joué un « rôle beaucoup plus important » dans la lutte contre des problèmes tels que la violence sexuelle après être montée sur scène hier pour prononcer un discours puissant.

Le journaliste Mike Parry a noté que Camilla prenait la place de la défunte princesse Diana, qu’il a qualifiée de « femme la plus célèbre du monde ».

S’exprimant plus tôt dans la journée, Mike Parry a déclaré: « Je pense qu’il y a un élément ici dans lequel Camilla se prépare pour le rôle dont elle va éventuellement hériter.

« Elle va devenir l’épouse du prince Charles, Charles sera un jour roi et elle jouera un rôle beaucoup plus important dans ce genre de problèmes et je la soutiens pour cela.

M. Parry a poursuivi: « Kate le fait, Kate fait ce genre de chose et elle essaie d’imiter Kate. N’oubliez pas qu’elle doit prendre la place de la femme la plus célèbre du monde, Diana Princess of Wales, donc elle doit rehausser son profil.

« Je ne la critique pas, je la soutiens, je pense qu’elle devrait avoir un rôle plus important. »

La co-animatrice Claudia-Liza Vanderpuije est intervenue pour dire: « Vous ne voyez pas vraiment de membres de haut niveau de la famille royale s’exprimer à ce niveau. »